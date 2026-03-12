上海幼童食餅乾鯁喉　外賣員果斷棄單施救　美團撤銷處罰兼重獎

3月10日，上海松江街頭上演了一場爭分奪秒的生死營救，美團外賣員侯海富在送餐途中，發現一名幼童被餅乾鯁喉，他果斷棄單出手施救，用海姆立克急救法成功讓幼童吐出餅乾，隨後更直接騎車將他送到醫院，確保其轉危為安。



《瀟湘晨報》、《東方網·縱相視頻》報道，3月10日，侯海富前往松江區雲間新天地北門取餐時，發現一名幼童因異物鯁喉臉色發紫、意識模糊。侯海富沒有絲毫猶豫，立即用海姆立克急救法讓幼童吐出餅乾。

侯海富用海姆立克急救法讓幼童吐出餅乾。（影片截圖）

雖然幼童恢復哭喊，但身體狀態依舊不佳，為爭取救治時間，侯海富立即抱起他，騎電動單車送往就近的醫院治療，「當時這個手抱着小孩，這個手騎車，沒有辦法按喇叭，反正我只能一路吼，我說麻煩都讓一下，我有小孩卡到東西了，要急救」。

因專注救人，侯海富負責配送的3個訂單超時。救助完成後，侯海富前往派出所備案說明情況，警方為其出具相關證明，美團平台獲悉此事後，第一時間為他撤銷超時違規記錄，對他的善舉予以肯定和支持。

侯海富婉拒了幼童家屬的「感謝紅包」。（瀟湘晨報）

侯海富稱，當時只想爭取時間救人，只要幼童平安無事就好。（影片截圖）

同為人父的侯海富稱，當時只想爭取時間救人，只要幼童平安無事就好，他還婉拒家屬的「感謝紅包」，叮囑對方不要責備受到驚嚇的幼童母親，直言「都是當父親的人，都能理解」。

3月11日，美團騎手保障事務相關負責人溫俊明表示，已獲知侯海富送餐途中救人的事跡。在與對方核實情況後，美團騎手保障組第一時間先協助他處置因救人導致超時的訂單。目前已為侯海富申請見義勇為「先鋒騎手」獎勵，會頒發相關獎狀和獎金。