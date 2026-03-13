金管局推A.I.防騙音樂短片《決戰嗱喳蕉》　獲頒國際年度傳訊大獎

金管局今日發布2026年防騙公眾教育計劃的全新音樂短片《決戰嗱喳蕉》完整版，旨在以寓教於樂的形式傳遞防騙訊息，凝聚社會各界共同打擊騙案。



全新音樂短片運用了人工智能（A.I.）技術，以功夫遊戲的概念製作。金管局副總裁阮國恒化身為遊戲角色並親自獻唱，與原創騙徒角色「嗱喳蕉」展開一場正邪對決。片中「嗱喳蕉」身分百變，偽裝成黃牛黨、客戶服務員、速遞員及交友對象，誘騙市民點擊可疑連結、提供個人資料或即時付款。金管局期望透過這場功夫對決，呼籲市民牢記三大防騙「金科玉律」：

1.亂撳 Link 實中招：勿點擊任何來歷不明的連結；

2.求快錢 易清袋：勿信任何需要「先付手續費」的獎賞；及

3.信甜言 輸身家：「網上戀愛」勿輕易轉帳或提供個人資料。

金管局近年積極以創新方式增強公眾防騙意識，是次推出全新短片，正是延續了過去一系列親民宣傳的努力。隨着各界積極構建防騙防線，騙案數字近年有放緩跡象。根據香港警方數字，2025年錄得 43,212 宗騙案，較2024年下跌 2.9%，是自2019年以來首次錄得跌幅。

金管局的宣傳教育工作亦獲得了國際認同。局方早前推出由阮國恒與歌手尹光合唱的防騙歌曲《Link 咪亂撳》，以及「嗱喳蕉」深入社區的互動宣傳，日前獲國際金融刊物《中央銀行》雜誌（Central Banking）頒發「中央銀行大獎 – 2026年度傳訊大獎」（Central Banking Awards 2026 – Communications Initiative）。金管局感謝國際評審委員會的認可，未來將繼續與各界攜手，以切合市民生活的方式推廣防騙信息，持續鞏固香港金融體系的穩健與韌性。