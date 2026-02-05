置易付｜金管局︰現階段做好二手住宅物業　未有時間表推至一手

金管局及銀行公會今日（2月5日）聯同香港律師會及地產代理監管局公布，「置易付」物業交易支付安排將由2026年2月28 日起，擴展至香港的二手住宅物業買賣。而早於2022年11月首階段推出住宅物業轉按，去年下半年高達70至80%合資格轉按交易均採用「置易付」。



第二階段擴展未涵蓋涉及特別程序物業買賣

不過，該次第二階段的擴展未涵蓋涉及特別程序的物業買賣，包括香港商業物業買賣及一手住宅買賣，未補地價的資助房屋，以及物業除銀行一按外有其他轉讓限制或產權負擔。

金管局助理總裁(銀行操守)區毓麟表示，現階段「置易付」會先做好屬市場主流且簡單直接的二手住宅物業交易，會循序漸進及按部就班推動相關工作，暫未有時間表去推出第三階段，或涵蓋上述特別程序的物業買賣。

二手樓佔住宅交易比達六七成

對於未有涵蓋一手住宅樓，其實去年住宅樓宇買賣中，二手住宅樓佔比達六七成，高於一手樓餘下的約三成。而一手住宅樓涉及的樓花按揭等，在交易流程及合同法律條文等，均與二手樓不同。至於商業物業買賣，相較住宅品種更多，包括辦公室、商舖及工業樓等，故現階段未有涵蓋。

要使用「置易付」需要符合主要條件，包括香港而是物業買賣(包括住宅大廈車位)的純現金交易，買賣雙方必須為個人或於香港註冊的物業控股公司，物業無多於一項按揭也沒有轉讓限制，買方會從提供按揭服務的香港銀行獲取以港元計價的按揭貸款，以及賣方於提供按揭服務的香港銀行持有港元銀行戶口。

物業成交日期前8個工作天或之前通知銀行即可更改支付安排

在詳細安排方面，買賣雙方按意願通知地產代理，於臨時買賣合約中加入「置易付」條款，在物業買賣成交日期前的8個工作天或之前通知銀行，即可更改支付安排，不會影響物業成交。「置易付」採用穩定運作多年並達國際水平之港元即時支付結算系統（CHATS）避免結算及支付風險。

買家的按揭款項經銀行直接到帳至賣家銀行，確認後由賣家銀行即時轉帳至賣家的指定戶口，賣家最快可同日收到賣樓款項。而買賣流程維持由地產代理及律師提供專業諮詢服務，銀行則繼續向買賣雙方提供按揭貸款、贖回及轉帳服務，確保物業買賣交易按時完成。