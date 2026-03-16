伊朗局勢｜花旗稱現狀如80年代油輪戰爭　另籲優先配置美大型科企

美國及以色列聯手攻擊伊朗後，伊朗革命衛隊聲言要封鎖全球能源主要航道的霍爾木茲海峽，促使航道陷入近乎停擺狀況。花旗認為，相比1970年代石油危機，現時市場環境可能更接近1980年代兩伊戰爭期間的「油輪戰爭」（Tanker War）。當時伊朗與伊拉克在波斯灣互相攻擊對方與協力廠商油輪，導致霍爾木茲海峽油輪通行量一度下降約20%，最終迫使美國海軍出動護航行動。



市場表現方面，當時油價在1987年7月一艘美國船隻觸雷事件後達到高點，但美股整體表現並未崩盤。即使1987年10月曾出現「黑色星期一」股災，但標普500指數在整個衝突期間仍維持上升趨勢。花旗認為，即使在地緣衝突與能源衝擊同時出現的極端環境下，股市仍可能展現一定韌性，這對當前市場更具參考價值。

投資建議上，花旗指，全球投資者近期明顯調整持股結構，不再是分散板塊的交易，資金重新集中於大型科技股等防禦資產，對經濟周期更敏感的小型股減倉。

降美小型股評級至「中性」

花旗仍維持對美股的「超配」評級，但將美國小型股的看法由「超配」下調至「中性」，建議投資者優先配置大型科技股。但由於市場波動仍較高，應等待波動回落後才加倉。