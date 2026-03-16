伊朗局勢｜IEA：石油儲備將立即投放亞太市場　歐美3月底

國際能源署（IEA）於3月15日表示，超過4億桶戰略石油儲備，即將開始流入全球市場。亞太地區的庫存將立即投放市場，而來自歐洲和美洲的庫存將於3月底投放。



油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

路透社報道，國際能源署的聲明說，各國政府已承諾從政府儲備中投放2.717億桶石油，1.166億桶來自從受義務約束的行業儲備，以及從其他來源投放的2,360萬桶。

國際能源署表示，承諾釋放的石油儲備中，1.958億桶來自美洲成員國，其中1.722億桶來自政府儲備。亞太地區成員國承諾釋放1.086億桶，其中6,680萬桶來自政府儲備；歐洲承諾釋放1.075億桶，其中3,270萬桶來自政府儲備。

聲明補充稱，計劃投放的石油中72%為原油，28%為石油產品。

路透社報道，IEA成立於1974年石油危機之後。這是該機構成立以來第6次協調釋放石油儲備。