富衛︰中東投資風險敞口不足5%　將拓展香港高資產淨值客戶業務

中東戰爭持續，富衛集團財務總監兼集團營運總監薛簡能（Sid Sankaran）表示，在中東方面的投資包括股票等，風險敞口並不太大，佔整體投資少於5%。中東局勢對於保險行業影響最大在於股市波動，會繼續關注相關情況。而事實上，在過去幾年已大幅度調整風險投資，故此相關投資波動性已有所減低。



何時派息？稱首要目標為投資增長機遇

對於投資者關注的何時會啟動派息，薛簡能未有直接回應，但表示公司仍屬於年輕增長型公司，目前首要目標是將資本投資於有機增長機遇，然後才會考量其他事項。而事實上，無論是財政靈活性還是盈利能力，都非常強勁，這也在新業務增長等方面有所體現。

新業務價值增11%

富衛集團公布全年業績， 去年扭虧為盈賺1.04億美元，新業務價值總額按年升11%，當中港澳地區增44%。對於今年以來業務表現及展望，薛簡能表示，市場預期保險行業在未來三至五年，能夠錄得雙位數字增長。當中香港市場相信仍然會是公司的增長引擎，其他市場方面例如泰國正面臨經濟挑戰及低利率環境，但相信其後會恢復正常。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，香港保險業前景亮麗之餘，同時為財富管理中心，未來將進一步拓展專門針對高資產淨值客戶品牌FWD Private。