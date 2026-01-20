富衛馬時亨︰看好香港市場前景　冀增聘代理至6000人

富衛集團（1828）董事會主席馬時亨表示，目前富衛已進駐亞洲多個市場，但香港作為國際金融中心為重要市場。他會看好香港保險市場前景，因為這裡有本地客及內地客生意。而富衛中心啟用彰顯集團對香港市場的長期承諾及投入，將持續在未來服務遍及亞洲超過3,400萬名客戶及家庭。



香港全新總部富衛中心今開幕

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅補充，今年目標為增聘代理人手或者銷售團隊人數至6,000人，相較去年尾為4,500人。香港市場具備優勢，產品創新也有提升空間，客群也豐富，包括東南亞等國際客戶。

目前亞洲市場客戶超過3400萬名

富衛行政總裁黃清風表示，相信相關作為監管完善的國際金融中心及全球風險管理中心，將繼續吸引頂尖人才、客戶及資本。

另一方面，富衛香港宣布，為配合其策略性業務增長，位於鰂魚涌太古坊的富衛中心（FWD Tower）正式成為富衛香港總部，而富衛中心（前稱德宏大廈）也自今年起正式易名，並於今日舉行開幕典禮，除了富衛管理層出席，也有星級嘉賓鄭裕玲及音樂組合農夫贈慶，現場並有舞獅等助慶。

其中位於富衛11樓的保險綜合服務中心已正式啟用，提供保單查詢、更改資料、繳交保費、理賠等保險服務，並配合科技，提供快速現場索賠及理賠服務，最快可30分鐘內完成。去年該中心服務逾11萬人次，按年增12%。