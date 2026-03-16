港交所唐家成稱致力提升市場效率　市場人士支持「手數」改革

港交所（0388）自上周五（13日）起，對放寬採用同股不同權方式在港股市場掛牌的企業門檻進行諮詢。港交所主席唐家成指出，相關建議屬「大改革」，期望可以吸引更多優質企業來港掛牌。



他指出港交所會透過一系列措施以提升港股市場效率，當中包括於上周完成﹑有關股票買賣每手股數的諮詢。他同時指出目前市場人士是支持簡化股票交易手數。會盡快整理市場人士意見，為上市公司及投資者提供靈活性的最終方案，下一步亦準備推進無紙化市場，及帶鎵市場渡過至T+1結算期。

陳家強指出，隨着國家金融改革的深入，可以再拓展香港的功能，不應該只做「通道」，還應該做一個「平台」。（羅國輝攝）

至於上市公司商會主席陳家強指出，隨着國家金融改革的深入，可以再拓展香港的功能，不應該只做「通道」，還應該做一個「平台」，惟現時港股愈來愈多中國的企業，使香港走向「國際化的中國市場」，建議從3方面着手，讓內地資金更方便投資國際資產，也讓國際企業更願意來香港上市，令香港成為真正有定價能力、有影響力的「國際金融平台」。

他坦言吸引國際企業到香港上市，「說來容易，做來難」，最大挑戰是流動性。一間國際企業來香港上市，若無足夠資金支撐，交易量上不去，股價容易波動，不利企業和投資者。

籲予來港國際企業綠色通道接連內地資金

他指，儘管互聯互通機制允許納入恒生綜合指數部分在港上市的外國公司，可獲北水買賣，但問題在於納入指數需要時間，而且有不確定性，對準備上市的國際企業而言是難以接受。因此，他建議增加機制的靈活性，例如專為一些有戰略意義的國際企業開綠色通道，讓相關企業上市後便可接入內地資金。不過要讓國際公司更容易納入互聯互通，無論是主要上市還是第二上市，強調非所有企業都可以，而是有代表性、能提升香港市場國際形象的企業。

另外，他建議，容許現時規模逾1.6萬億元的強積金多投資一些香港本地的ETF，為打工仔提供更多選擇，又可以提升ETF市場流動性，同時擴大整個香港市場的機構者，令市場更穩定。

他又指，當香港ETF市場有足夠深度和廣度，便有底氣去爭取進一步開放互聯互通。同時進一步擴大交易所買賣基金互聯互通（俗稱ETF通），納入全部由國際股票組成的ETF。