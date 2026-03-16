美股｜道指早段曾漲逾600點 納指升逾1% 紐約期油跌逾3%
撰文：蕭通
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美股周一（3月16日）早段上揚， 道指最多曾漲逾600點，目前升幅收窄。科技股造好，納指最新升逾1%。另外，紐約期油跌逾3%。
本港時間3月16日
【23:51】Meta及Tesla升逾2% Nvidia及蘋果漲逾1%
道指最新報46,842點，升283點或0.61%；納指最新報22,331點，升226點或1.03%；標普500指數現報6,686點，漲54點或0.82%。
重磅科技股方面，Meta 計劃裁員至少20%，以抵消高昂的人工智能（AI）基礎設施投資，股價上漲2.42%。Tesla升2.54%、稍晚將舉行年度開發者大會的Nvidia漲1.78%、蘋果公司（Apple）升1.27%、Amazon漲0.36%。
另外，美光科技（Micron Technology）此前宣布計畫在台灣興建第二家製造工廠，股價漲4.93%。
【23:40】紐約期油跌逾3% Bitcoin現報7.3萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶93.82美元，跌3.02美元或3.12%。倫敦布蘭特期油每桶報 101.61美元，跌1.53美元或1.48%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報73,198.54美元、24小時內約升2%。
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