美股｜道指早段曾漲逾600點　納指升逾1%　紐約期油跌逾3%

美股周一（3月16日）早段上揚， 道指最多曾漲逾600點，目前升幅收窄。科技股造好，納指最新升逾1%。另外，紐約期油跌逾3%。



圖為2026年2月27日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月16日

【23:51】Meta及Tesla升逾2% Nvidia及蘋果漲逾1%

道指最新報46,842點，升283點或0.61%；納指最新報22,331點，升226點或1.03%；標普500指數現報6,686點，漲54點或0.82%。

重磅科技股方面，Meta 計劃裁員至少20%，以抵消高昂的人工智能（AI）基礎設施投資，股價上漲2.42%。Tesla升2.54%、稍晚將舉行年度開發者大會的Nvidia漲1.78%、蘋果公司（Apple）升1.27%、Amazon漲0.36%。

另外，美光科技（Micron Technology）此前宣布計畫在台灣興建第二家製造工廠，股價漲4.93%。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

【23:40】紐約期油跌逾3% Bitcoin現報7.3萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶93.82美元，跌3.02美元或3.12%。倫敦布蘭特期油每桶報 101.61美元，跌1.53美元或1.48%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報73,198.54美元、24小時內約升2%。