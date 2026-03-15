來稿｜去美元、去美債、去美軍——美伊戰爭如何重塑全球金融版圖？

來稿作者：高松傑



當美以戰機劃破波斯灣夜空，這場軍事行動絕非單純的地緣衝突，而是推動全球去美元化、去美債化、去美軍化的關鍵催化劑，更徹底攪動中東財富版圖，為香港帶來歷史性的資金承接機遇。這場衝突不僅加劇地區動盪，更激化全球對單極霸權的反思，加速國際秩序由「美國獨大」邁向「多極共治」，並重塑全球資金流動格局。



去美元化：石油美元根基崩塌，貨幣體系重構提速

美以對伊朗的軍事打擊，直接動搖美元霸權的核心支柱——石油美元體系。長期以來，「石油—美元」綁定支撐美元的全球主導地位，而這場衝突讓世界清楚認知：美元早已成為美國推行霸權的政治工具。

衝突爆發後，伊朗率先實現對華原油貿易100%人民幣結算，雙邊經貿人民幣使用比例飆升至86%，徹底繞開美元體系。霍爾木茲海峽作為全球20%石油貿易的咽喉要道，因戰事面臨中斷風險，迫使沙特、伊拉克、阿聯酋等產油國加速接入人民幣跨境支付系統（CIPS），擴大人民幣結算規模。目前，中東原油人民幣結算佔比已突破41%，美元在能源貿易中的份額驟降至52%。

全球央行動作更具指標意義：截至2026年3月，美元在全球外匯儲備中佔比跌至56.9%，創1995年以來新低；中國連續15個月減持美債，持倉規模降至6,826億美元，較峰值近乎腰斬。與此同時，全球央行持續大幅增持黃金，黃金儲備佔比29年來首次超越美債，成為抵禦美元風險的核心資產。全球已達成共識：去美元化不是選擇，而是自保。

去美債化：避險光環徹底破碎，資產配置加速分流

過去地緣衝突爆發時，「危機買美債」是全球資金的慣性選擇，但美以行動徹底打破這一邏輯。戰爭引發油價飆升、通脹預期升溫，推動10年期美債收益率由衝突前的3.96%升至4.14%，美債價格隨之下跌，傳統避險屬性完全失效。

美國財政狀況更是岌岌可危：聯邦債務總規模突破38.88萬億美元，債務佔GDP比重高達127%，遠超安全警戒線；年度利息支出達1.12萬億美元，首次超過軍費開支，「借新還舊」模式已難以為繼。美國將美債武器化的行徑，令各國高度警惕，伊朗更公開警告「投資美債等同資助戰爭」，直接引發全球投資者撤離。

全球資產配置迎來結構性轉變：歐洲機構大幅減持美債，瑞典養老基金減持70%，丹麥基金全數清倉；中東產油國由增持轉為觀望，資金轉向人民幣資產、黃金與歐洲主權債券。美債從「全球必配資產」淪為「可選配置」，海外持有比例已跌破25%安全線。

去美軍化：從安全依賴到戰略自主，全球軍事格局重塑

美以入侵伊朗，徹底撕碎美國「全球安全守護者」的標籤，暴露其軍事霸權的脆弱性，推動全球進入去美軍化新階段。伊朗在反擊中明確提出「美軍全面撤出中東、關閉所有軍事基地」的目標，而中東國家對美國的安全信任早已崩塌。

伊拉克已宣布2026年底前驅逐所有美軍，科威特、巴林等國相繼要求美軍縮減駐紮規模；美國被迫從亞太抽調防空系統增援中東，顯現全球兵力不足的窘境。歐洲盟友拒絕參戰，與美國戰略切割；日韓等亞太國家亦加速推進戰略自主，不再盲目跟隨美國軍事行動。

美國正由「全球警察」淪為「區域強權」：中東駐軍被迫收縮，影響力大幅下滑；多處軍事基地遭伊朗精確打擊，指揮體系受損、人員傷亡增加，戰略成本遠超預期。世界各國逐漸認清：擺脫對美軍依賴，才是長久安全之道，多極軍事格局正在加速成型。

中東財富大遷徙：杜拜避險光環褪色，資金加速湧入香港

中東局勢持續升級，向來被視為全球資金避風港的杜拜，正面臨前所未有的考驗。擔心地區動盪波及資產安全，眾多亞洲富豪家族紛紛推遲遷入計劃，減持當地資產，重新考慮將資金轉移至香港或新加坡。

數據印證，香港已成為中東避險資金的核心選擇。金管局旗下香港金融學院報告顯示，91%受訪家族辦公室已在香港布局，未來三年計劃在港投資風險資產的家辦比例，將由54%升至78%。特區政府三年吸引200間家族辦公室的目標，早在2025年8月便已提前達成，目前香港單一家辦數量已突破3380間。

香港的優勢獨一無二：作為全球超高淨值人士第二大聚集地，股市規模與流動性領先亞洲；憑藉滬深港通、債券通、跨境理財通，成為連接國際與中國內地市場的唯一關鍵樞紐；簡單稅制、頂級專業服務，疊加上市制度改革、數字經濟、綠色金融、藝術品交易等新領域全面發展，讓香港持續保持核心競爭力。

2026年3月初伊朗局勢惡化之際，香港雖與伊朗直接貿易規模極小，卻憑藉自由港與國際金融安全港的優勢，吸引大量中東資金流入，帶動資金加速配置港元與人民幣資產，特區政府亦已做好預案，應對潛在金融波動。

戰後啟示：單極霸權終結，東升西降格局確立

美以入侵伊朗，本質是美國霸權的自我消耗。這場戰爭不僅未能鞏固美國地位，反而成為去美元、去美債、去美軍化的加速閥，同時徹底改寫中東財富流向，驅動全球資本向安全、穩定、多元的體系集聚。

短期內，全球將迎來劇烈的去化與資金重配：美債收益率維持高位，海外持倉持續減少，美元儲備佔比跌破55%；中東美軍加速收縮，地區國家加快戰略自主；能源貿易本幣化提速，石油美元體系徹底動搖；杜拜吸引力下滑，中東與亞洲資金大舉流入香港，人民幣與港元資產迎來歷史性配置機遇。

長期而言，單極格局徹底終結，多極時代全面來臨：美元依舊存在，但主導權大幅削弱，形成美元、人民幣、歐元並行的多元貨幣體系；美債規模仍居全球首位，但海外佔比將跌破20%；美軍全球部署持續收縮，中俄、沙特、土耳其等成為地區安全核心力量；全球資金更趨理性，香港憑藉獨特優勢，成為中東財富外溢與全球高淨值資產的核心承載地，人民幣資產國際地位持續提升。

這場衝突清晰證明：霸權擴張終無出路，合作共贏才是時代大勢。去美元、去美債、去美軍化的浪潮不可逆轉，單極霸權正加速走向終結。中東衝突過後，美國實力將進一步急速衰落，東升西降的國際格局更為凸顯，中國全球影響力持續擴大，香港作為國際金融中心的地位，亦將迎來全方位提升。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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