美股｜道指高收387點　納指漲1.22%　紐約期油跌5.28%

美股周一（3月16日）上揚， 道指最多曾漲617點，至收市收窄至漲387點。科技股造好，納指曾漲416點或1.88%，至收市升1.22%；標指至收市亦升1.01%。另外，美國呼籲盟國協助在霍爾木茲海峽護航，國際油價下跌，其中紐約期油收市跌5.28%。



圖為2026年2月27日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月17日

【04:10】Meta升2.3% Nvidia及Tesla同漲逾1%

道指收市報46,946.41點，升387.94點或0.83%；納指收報22,374.18點，漲268.82點或1.22%；標普500指數收報6,699.38點，升67.19點或1.01%。

重磅科技股方面，Meta 計劃裁員至少20%，以抵消高昂的人工智能（AI）基礎設施投資，股價上漲2.33%。同日舉行年度開發者大會的Nvidia漲1.63%、Amazon漲1.96%、Tesla升1.11%、蘋果公司（Apple）升1.08%。

另外，美光科技（Micron Technology）此前宣布計劃在台灣興建第二家製造工廠，股價至收市升3.68%。

【04:05】中概股指數收漲0.96%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.96%。其中，阿里巴巴ADR漲1.12%。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

【03:41】美元指數下跌 現貨金價曾跌穿5000美元

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.70，跌0.65%。其中，美元兌日圓最新報159.03，跌0.44%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報5,013.75美元，跌5.50美元或0.11%；日內低見4,968.09美元。

【03:37】布油跌2.84% Bitcoin現報7.4萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報93.5美元，跌5.21美元或5.28%。倫敦布蘭特期油收報100.21美元，跌2.93美元或2.84%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報74,161.69美元、24小時內漲逾3%。

【03:33】恒指夜期收報25,894點 高水60點

恒指夜市期指收報25,894點，升143點，較恒指收市25,834點，高水60點，成交20,355張。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

本港時間3月16日

【22:51】Meta及Tesla升逾2% Nvidia及蘋果漲逾1%

道指最新報46,842點，升283點或0.61%；納指最新報22,331點，升226點或1.03%；標普500指數現報6,686點，漲54點或0.82%。

重磅科技股方面，Meta 計劃裁員至少20%，以抵消高昂的人工智能（AI）基礎設施投資，股價上漲2.42%。Tesla升2.54%、稍晚將舉行年度開發者大會的Nvidia漲1.78%、蘋果公司（Apple）升1.27%、Amazon漲0.36%。

另外，美光科技（Micron Technology）此前宣布計劃在台灣興建第二家製造工廠，股價漲4.93%。

【23:40】紐約期油跌逾3% Bitcoin現報7.3萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶93.82美元，跌3.02美元或3.12%。倫敦布蘭特期油每桶報 101.61美元，跌1.53美元或1.48%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報73,198.54美元、24小時內約升2%。