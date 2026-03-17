領展︰至去年港零售物業出租率97%　續租租金跌7.5%

領展（0823）公布，截至去年底，香港物業的零售租用率為97%，平均每平方呎每月租金為61元。



超市及餐飲類租戶呈早期復甦

領長又指出截至去年底止的9個月，續租租金調整率為負7.5%，主要來自超級市場、食品及家庭用品等類別，而超市及餐飲類的商戶銷售開始出現早期復甦跡象。整體領展租戶銷售額錄得1.5%下跌，跌幅較前一年同期的3.3%有所收窄。

領展表示，將持續優化商戶組合及用途配置，加大新租戶招商活動，重點引入中國內地品牌，以及試行新增自提點服務，以回應社區需求，帶動人流，並提升對電子商貿的抗逆力。

深圳領展中心城。

領展亦表示，位於內地物業的零售租用率為95.3%，上季度人流整體呈上升趨勢，餐飲、數碼產品及奢侈品類別的銷售表現普遍改善；將會引入新概念商戶，以提升產品組合並加強商場定位。

港辦公大樓出租率99.6%

辦公大樓方面，截至去年底，香港物業的租用率為99.6%，市場前景改善，主要受銀行及金融業需求支持帶動；九龍東的空置率有所回落，觀塘及九龍灣一帶改善較為顯著。

而內地辦公大樓的租用率為96.1%，領展企業廣場租用率維持於健康水平，受惠於硬件升級及提供已裝修單位。然而，受市場空置率上升及供應增加影響，租金水平承壓。

截至去年9月，領展持有140項零售及停車場資產資產，物業組合總值約2,020億元，當中香港零售及香港停車場業務分別佔51.7%及20.3%。另外，亦持有14項其他資產，包括9項辦公大樓及5項物流資產，物業組合總值210億元，佔比最多為澳洲辦公室，其次為香港辦公室。

領展半日升0.7%，報36.98元。