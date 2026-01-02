領展﹕宋俊彥與黃國祥將領導公司　就物色新CEO展開全球徵聘程序

領展房託（0823）公布，其管理人領展資產管理有限公司（領展）已啟動公司的臨時領導架構及其策略方向。首席投資總裁宋俊彥已獲委任為執行董事，作為臨時領導架構，宋俊彥與集團首席財務總裁黃國祥將領導領展，並向董事會主席歐敦勤及主席委員會匯報。歐敦勤已同意根據新安排投放更多時間，監督下一任集團行政總裁的順利過渡。董事會秉持其專注於亞太區商場資產的策略，同時發展其他增值型機遇。



公司指，宋俊彥將繼續專注於投資業務及第三方資本合作，並將支持及監督由集團資產管理董事總經理范世牧日常領導的現有物業組合的資產管理工作。黃國祥則負責領導所有企業職能，包括財務、法務、資訊科技、人力資源及投資者關係。

宋俊彥表示，「我很榮幸能夠加入領展董事會成為執行董事。在領展邁向精彩的下一階段期間，我期待與黃國祥、主席委員會及其他董事會成員及管理團隊緊密合作」。

（領展中心城官方網站）

董事會正與一間國際獵頭公司合作，就新任集團行政總裁一職開展全球徵聘程序。領展正物色具備上市公司房地產投資及業務管理經驗的資深人士，能夠領導集團下一階段的策略發展。由於集團行政總裁屬高層級職位，及以外部候選人為主要目標，預期整個徵聘及任命程序將嚴謹且需時推進。

歐敦勤將繼續積極參與集團事務，並同意根據新安排下於2026年1月1日起至2027年5月底期間，以領展獨立非執行主席的身分投放更多時間。他不會於領展擔任任何執行職務，但會確保在集團行政總裁的徵聘、任命及後續上任事宜提供全面支援。

未來致力「房託+」投資方案

領展致力於未來提供「房託+」投資方案，為基金單位持有人創造能抵禦市場周期的穩健及可持續回報，及高於平均水平的盈利增長潛力。

至於集團策略，歐敦勤表示，「雖然我們在剛發布的中期業績提到，未來將會面臨一定挑戰，董事會仍將專注於我們具備良好往績的核心優勢，即在亞太區擁有及積極管理商場及停車場，涵蓋香港、中國內地一線城市，以及澳洲及新加坡等主要市場。領展房託的基金單位持有人可預期，領展資產負債表中不少於80%的資本將投資於該核心專長領域。此外，領展將繼續拓展新資本合作伙伴關係，共同持有或管理第三方資本，同時探索具較高回報潛力的增值機遇，進一步實現多元化，並提升回報及基金單位持有人的價值」。