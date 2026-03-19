美國議息｜聯儲局維持利率不變　符合市場預期　料今年減息一次

美國聯儲局於當地周三（3月18日）公布議息結果，宣布維持利率不變，連續第二次按兵不動，符合市場預期，聯邦基金利率目標範圍維持在3.50厘至3.75厘。聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明顯示，與會者對利率政策持續存在分歧。



圖為2025年9月17日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳，屏幕上播放著聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後的新聞發布會。（Reuters）

米蘭投反對票主張減息0.25厘

聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明顯示，委員們並非一致同意此次的利率決定。聲明顯示，委員們以11比1的投票比例通過此次的利率決定。聯儲局理事米蘭（Stephen Miran）投下反對票，認為應該減息0.25厘。

聯儲局點陣圖顯示，維持2026年減息一次、累計減息0.25厘，以及2027年減息一次的預測。在19位官員中，有7位認為2026年應全年維持利率不變，有7位官員認為應累計減息0.25厘，有2人認為應累計減息0.5厘，另有2位官員認為應累計減息0.75厘，1人認為應累計減息100個基點。

2026年3月6日，伊朗德黑蘭，圖為德黑蘭市中心發生爆炸，一個建築物附近冒出濃煙。（Reuters）

中東局勢對經濟的影響尚不確定

FOMC的聲明指出，當前美國經濟活動以穩健的步伐擴張，就業增長保持低位，失業率在近幾個月幾乎沒有變化，通脹仍處於一定程度的高位。

FOMC力求長期實現最大就業，以及將通脹下調至2%的目標。而經濟前景的不確定性仍然較高，中東局勢的發展對美國經濟的影響尚不確定。在考慮利率進一步調整的幅度和時機時，委員會將仔細評估最新數據、不斷變化的前景以及風險平衡。