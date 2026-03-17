彭博︰美法院文件顯示　鮑威爾於刑事調查完成前需留任聯儲局理事

《彭博》報道，上周發布的有關聯邦檢察官皮羅調查聯儲局的法院文件顯示，聯儲局主席鮑威爾感到有必要留在聯儲理事會，至少到法律程序結束為止。



鮑威爾理事任期至2028年1月

這一信號來自於雙方律師的陳述，是首次公開暗示鮑威爾即使在今年5月主席任期屆滿後，仍可能留在聯儲局理事會。他的理事任期到2028年1月才會屆滿。

法庭文件顯示，聯儲局律師稱鮑威爾的私人律師「明確表示，為了捍衛央行獨立性，在刑事調查進行期間，主席鮑威爾不能辭職」。

資料照片：2025年7月24日，美國總統特朗普和聯準會主席鮑威爾在參觀正在進行翻修的聯準會大樓時交談。（Reuters）

鮑威爾主席任期至今年5月

聯儲局觀察人士和經濟學家幾個月來一直在推測鮑威爾是否會在5月主席任期屆滿後徹底離開央行。傳統上，離任的主席會卸掉其他在央行的職務。

鮑威爾尚未就是否留任理事會發表公開評論。但司法部與聯儲局律師之間的交流表明，鮑威爾已準備好留任。

周五發布的法院文件還披露了司法部與聯儲局律師之間的一段交流。在1月29日的一次會議中，司法部聲稱鮑威爾的私人律師告知他們，「如果仍在受調查期間，鮑威爾覺得他不會在主席任期屆滿後離開理事會」，但如果調查結束，這一看法可能會不同。

2026年3月5日，美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）的資料圖片（Reuters）

聯儲局的律師則反駁了對該會議的這種解讀，稱相關交流本應是保密的，並表示任何暗示鮑威爾「提議以辭職換取停止調查……的說法都是不正確的」。儘管如此，他們承認，只要刑事調查仍在進行，鮑威爾就會感到有必要留在聯儲局以捍衛央行的獨立性。

聯儲局對此拒絕置評。

據《霍士新聞》報道，美國司法部請求法官重新考慮撤銷對鮑威爾傳票的決定，相關動議已於周一提交。