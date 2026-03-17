彭博︰美法院文件顯示 鮑威爾於刑事調查完成前需留任聯儲局理事
撰文：張偉倫
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《彭博》報道，上周發布的有關聯邦檢察官皮羅調查聯儲局的法院文件顯示，聯儲局主席鮑威爾感到有必要留在聯儲理事會，至少到法律程序結束為止。
鮑威爾理事任期至2028年1月
這一信號來自於雙方律師的陳述，是首次公開暗示鮑威爾即使在今年5月主席任期屆滿後，仍可能留在聯儲局理事會。他的理事任期到2028年1月才會屆滿。
法庭文件顯示，聯儲局律師稱鮑威爾的私人律師「明確表示，為了捍衛央行獨立性，在刑事調查進行期間，主席鮑威爾不能辭職」。
鮑威爾主席任期至今年5月
聯儲局觀察人士和經濟學家幾個月來一直在推測鮑威爾是否會在5月主席任期屆滿後徹底離開央行。傳統上，離任的主席會卸掉其他在央行的職務。
鮑威爾尚未就是否留任理事會發表公開評論。但司法部與聯儲局律師之間的交流表明，鮑威爾已準備好留任。
周五發布的法院文件還披露了司法部與聯儲局律師之間的一段交流。在1月29日的一次會議中，司法部聲稱鮑威爾的私人律師告知他們，「如果仍在受調查期間，鮑威爾覺得他不會在主席任期屆滿後離開理事會」，但如果調查結束，這一看法可能會不同。
聯儲局的律師則反駁了對該會議的這種解讀，稱相關交流本應是保密的，並表示任何暗示鮑威爾「提議以辭職換取停止調查……的說法都是不正確的」。儘管如此，他們承認，只要刑事調查仍在進行，鮑威爾就會感到有必要留在聯儲局以捍衛央行的獨立性。
聯儲局對此拒絕置評。
據《霍士新聞》報道，美國司法部請求法官重新考慮撤銷對鮑威爾傳票的決定，相關動議已於周一提交。