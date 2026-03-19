彭博︰滙豐擬未來數年大規模裁員或涉2萬職位　因AI助縮部門規模

滙豐控股（0005）據報有意進行大規模裁員，或涉及2萬個職位。《彭博》報道，滙豐正考慮在未來幾年進行大規模裁員，行政總裁艾橋智押注人工智能（AI）以縮減其中後台部門規模。



報道亦引述消息指出，全球服務中心的非客戶服務職位預計將受到最大影響，但評估尚處於早期階段，最終可能影響約2萬個職位，約佔其員工總數的10%。

報道引述消息指，相關討論在中東戰爭爆發前就已開始，目前尚未做出最終決定。這些知情人士因討論私人細節而要求匿名。

據報道滙豐發言人拒絕置評。

報道引述消息指，此次評估包括滙豐銀行不會填補的職缺，目前尚未做出最終決定。其中一位消息指，部分裁員也可能透過出售或退出業務來實現，同時引述消息指，該行的裁員計劃是其為期3到5年的中期計劃的一部分。

料提早半年實現節省成本目標

滙豐行政總製艾橋智自2024年上任以來，對滙豐進行了徹底的重組，已經裁減了數千個工作崗位，同時出售了一些業務，並合併或關閉了其他業務。截至2025年底，該銀行擁有約21萬名員工。該行近期表示，預計今年上半年將實現15億美元的成本節約目標，比原計劃提早6個月。