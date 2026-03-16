滙豐5.1起實施新服務收費｜個人客戶到櫃位入支票及打簿要收費

滙豐銀行表示，將於今年5月1日起作出費用調整，其中包括滙豐One、個人綜合理財戶口及個人客戶使用分行櫃位存入支票時，每張支票均收取5元手續費。不過滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶則可獲得豁免。



根據現時政策，存入15張支票或以下可豁免收費，存入15張支票以上則每張額外支票收費1元，但有關做法將於5月1日起作出調整。按新安排，滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶，將於5月起獲取消於櫃枱存入15張以上支票的手續費。

用入票易存入支票可豁免手續費

滙豐又提到，使用「入票易」機或其他非分行櫃位渠道存入支票，則可豁免手續費；若支票金額低於5港元或等值貨幣，手續費亦可獲豁免，如將美元或人民幣本地支票存入對應的外幣或人民幣戶口，手續費將從該外幣或人民幣戶口中扣除。

對於款項不足而遭退票，港元及美元往來戶口收費由165元加至180元，而人民幣往來戶口收費則由220元人民幣加至240人民幣；若因其他理由而被退票，港元、人民幣及美元往來戶口收費均由75元或人民幣，加至85元或人民幣。

皇后大道中29號滙豐銀行分行。（鄧海興攝）

到櫃位打簿每次收費50元

另一方面，滙豐One、個人綜合理財戶口及個人客戶經分行櫃位更新存摺紀錄（即打簿），每次將收費50元；滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶則獲豁免收費。若存摺是由於進行櫃位交易而被更新，手續費可獲豁免，當中包括提取現金、存入現金及存入支票等。

若是18歲以下或年滿65歲或以上之人士、長者卡持有者、綜合社會保障援助受助人、政府傷殘津貼受助人、身體傷殘或視覺有障礙之人士亦可獲豁免上述入票及打簿收費。

滙豐發言人表示，最新費用調整旨在推動客戶使用其他免費自助渠道如「入票易」機、流動應用程式及支票寄存辦理箱存入支票，分流不同需要的客戶及帶來更佳的服務體驗。經考慮不同因素後，認為有關調整屬市場可接受水平。