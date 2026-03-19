友邦去年新業務價值增15%　末期息144.08仙　擬斥17億美元回購

友邦（1299）公布截至去年12月底止全年業績，按固定匯率計，新業務價值55.2億美元創新高，按年升15%，派末期息144.08港仙，增加10%。根據資本管理政策，董事會已批准新一輪17億美元股份回購。



友邦指出，年內新業務價值創新高，反映市場對產品及方案的需求持續，按年升15%（實質匯率計升17%），大部分市場實現雙位數字的增長，新業務價值利潤率58.5%，升3.6個百分點，年化新保費94.8億美元，升9%。稅後營運溢利為71.4億美元，創新高，每股升12%。營運溢利率保持強勁，達15.3%。

去年友邦香港業務增長28%至22.6億美元。

期內友邦保險香港業務增長28%至22.6億美元，其中本地客戶增長21%，而中國內地訪客客戶增長35%。「最優秀代理」締造26%的新業務價值增長，由活躍代理人數增加及生產力提升所推動。夥伴分銷渠道的新業務價值增長46%，其中銀行保險及中介夥伴分銷渠道均有所增長。在推出一款全新旗艦產品的帶動下，新業務價值利潤率上升3個百分點至68.5%。

中國市場新業務價值增至12.4億美元

中國內地市場取得穩健表現，下半年新業務價值增長勢頭加速，按年增長14%，而2026年首兩個月按年增長超過20%。在計及經濟假設變動的影響後，全年新業務價值增長2%至12.40億美元。「最優秀代理」仍是致勝關鍵，佔新業務價值的85%。集團繼續壯大代理團隊，新入職代理人數增加14%，活躍代理總數亦因而增加8%。新業務價值剩餘的15%貢獻來自銀行保險，受益於其精選銀行夥伴合作關係實現保單保費增長。

集團首席執行官兼總裁李源祥表示，面對全球不確定性持續、地緣政治緊張局勢升溫，以及宏觀經濟影響，有信心，憑藉清晰明確的增長策略、專注的執行，以及具韌性的業務模式，友邦保險將會繼續實現可持續的優質增長，為持份者創造長期價值。