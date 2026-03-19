友邦︰香港市場延續強勁增長　冀持續回饋股東

友邦保險(1299)去年新業務價值升15%，當中香港業務增長最強，達28%。全年純利62.34億元，按年跌8.8%，派末期息144.08港仙，按年增10%，並推新一輪17億美元股份回購。管理層表示，未來保持業務增長同時，也希望回饋股東保持可持續性，包括派息及回購。



中東投資風險敞口僅有低單位數

中東戰爭持續為投資市場帶來波動，友邦保險集團首席投資總監康禮賢表示，集團大部分投資屬於固定收益產品，而中東風險敞口僅有低單位數。整體投資組合並較為多元化，以長期投資為目標。

中國市場方面，全年新業務價值僅增2%，但下半年增長加速至14%，今年首兩個月增幅更逾20%。李源祥表示，未來會進一步拓展新區域市場。

李源祥（圖中）指出，公司會繼續增聘人手。（顧慧宇攝）

擬繼續增聘保險經紀等人手

李源祥指出，隨著友邦保險整體業務增長，會繼續增聘人手。友邦保險區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，去年保險經紀增加12%，今年會繼續增聘。

陳榮聲表示，去年本地及內地客業務均錄得高雙位數增長，所有銷售渠道也均有雙位數增長，香港市場今年初以來仍保持強勁表現。內地客新業務價值主要來自新客戶，每張保單保費按年由1.9萬美元，升至2萬美元。本地客300萬客戶中，包括高才通等新移民，每張保單保費會更大。

至於非本港非內地的國際客戶業務方面，對於近期中東戰爭會否有更多中東客戶資金流入，他就回應表示，香港和新加坡作為國際金融中心，國際客一直存在，而本身也有高資產淨值客戶市場，相關金融基建強勁，屬於長期優勢。