李澤鉅自爆手錶的意義！　20多年前升任MD時　獲父親「誠哥」送贈

一隻手錶傳遞出一份傳承的意義。長和（0001）及長實（1113）今日舉行網上業績記者會，本來一眾記者多圍繞有關業務發展的問題。本來是一個恒常的業績記者會，但一個意想不到﹑與業務無關的問題，反而成為記者們關注的焦點。



事緣在昨日長建公布業績，公關發出一張長和系主席李澤鉅最新照片，以方便刊登。在今日記者會的尾聲，有公關表示，有記者對相中李澤鉅左手配戴的手錶感到興趣，想了解是否為限量版。

李澤鉅配戴的這隻手錶，是他升仕長實董事總經理時，由其父﹑長和系創辦人李嘉誠送贈。（公關發相）

李澤鉅先表示不知道是否為限量版，但是相當有意義，是他在20多年前，升任董事總經理（MD）時獲爸爸﹑即長和系創辦人李嘉誠送贈。

他指出﹕「隻手錶好有意義，是我爸爸20多年前把董事總經理的職位交給我時送的禮物，不經不覺隻錶已戴了20多年，董事總經理一職我也負責了20幾年。」翻查資料，李澤鉅是在1999年出任長實總經理。

再翻查以往長實的年報，李澤鉅是戴另一款手錶。

李澤鉅以往是配戴另一款手隻。（長實2024年年報擷圖）

為瑞士品牌愛彼 1990年代生產

至於這隻由「誠哥」贈予的手錶，是來自瑞士的品牌愛彼（Audemars Piguet）的Regulator Museum Collection。這款產自1990年代的手錶深受Art Deco（裝飾藝術）風格影響。長方形錶殼設計洗鍊，尺寸約為37x26毫米（含錶耳），展現了90年代高級製錶對古典美學的致敬。其最大的特色在於「三針一線（Regulator）」配置：時、分、秒針分別位於不同的軸心，這種設計源於古老的航海鐘，追求極致的讀時精準。

根據鐘錶專家的觀察，該系列多以18K玫瑰金、黃金或白金打造。部分後期款式在錶背刻有「Museum Collection」字樣及獨立編號。