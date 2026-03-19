阿里巴巴業績會｜多項重磅AI雲業務指引!　平頭哥GPU累交付47萬片

阿里巴巴（9988）公佈截至12月底，第三財季業績，經調整淨利潤（non-GAAP）錄得167.1億元（人民幣，下同），按年跌67%，不及市場預期的296億元。公司總收入2,848.4億元，按年增長2%，同遜於市場預計的2,898億元。



對於備受關注的雲與AI業務的發展，公司CEO吳泳銘指出，阿里集團AI戰略的商業目標非常明確，未來五年，包含MaaS在內的雲和AI商業化收入突破1000億美元。公司平頭哥自研的GPU芯片，截止26年2月，已經累計規模化交付47萬片，年化營收規模達百億元，不排除會IPO。



預計商業化MaaS 成為阿里雲最大收入產品

吳泳銘表示，過去三個月，看到百煉MaaS平台上公共模型服務市場的Token消耗規模提升了6倍。預計商業化MaaS收入將會成為阿里雲最大的收入產品。商業目標非常明確，未來五年，包含MaaS在內的雲和AI商業化收入突破1000億美元。

本季度阿里雲外部商業化收入加速增長至35%，AI相關產品收入連續第十個季度實現三位數同比增長。阿里雲市場份額已連續三個季度保持增長，提升至36%，領先優勢持續擴大。阿里雲2026財年截至2月底的累計外部商業化收入正式突破了1,000億元人民幣。

他指出，如果從應用層這個維度來看優先級，首要優先級是打造智能能力最強的模型。因為只有最強的模型，才能驅動各行各業應用場景的拓展；也只有最強的模型，才能吸引各行各業的應用來使用我們的MaaS業務。

但他又特別強調，如何打造最強的模型，恰恰需要通過自有的各類行業應用、通過MaaS連接各類行業應用，讓更多的用戶使用阿里的模型，從而逐步打通數據飛輪與業務閉環。通過更多的應用場景、更多的數據、更多的用戶來持續叠代和提升模型能力，才能形成良性的數據飛輪，進而不斷提升模型的整體水平。這也正是成立AI事業群最核心的原因。

阿里雲

平頭哥年化營收規模達百億元 不排除未來IPO

而談及芯片，平頭哥自研的GPU芯片已實現規模化量產。截止26年2月，已經累計規模化交付47萬片，年化營收規模達百億元。在阿里雲實際業務場景，60%以上的平頭哥芯片服務於外部商業化客戶，支持了400多家企業客戶的AI任務，涵蓋包括互聯網、金融服務、自動駕駛等多個行業。

針對市場傳聞的拆分平頭哥上市的消息，吳泳銘則回應指，不排除未來會令平頭哥IPO，只是現在尚未有明確的時間表。他預計，未來3至5年，全球的AI算力都會處於一個非常緊缺的時期，而目前阿里是在中國市場唯一具備自研芯片能力的雲計算公司，在算力稀缺的時代，其覺得對阿里巴巴的AI戰略來說至關重要。

阿里巴巴吳泳銘。

預計29財年即時零售業務板塊 將實現整體盈利

談及電商業務，電商事業群首席執行官蔣凡指出，首先維持28財年即時零售整體交易規模過萬億的目標。在此規模基礎上，相信可以實現規模化的正向現金流。同時預計，29財年即時零售業務板塊將實現整體盈利。

他形容稱，過去一年閃購作為即時零售，對於平台整體的拉動明顯，包括閃購在內的電商大盤年度活躍買家增長了1.5億，實物電商年度活躍買家增長了1億，淘寶實物電商年度活躍買家增長超過了過去三年的總和。新的用戶相比成熟用戶，短期的客單價和購買頻次相對較低，但希望在未來持續提升這部分的表現，成為未來增長新引擎。

問及CMR增速的放緩，他則指出，今年第一季度以來，看到消費復蘇還是非常明顯的，在即時零售戰略的共同拉動下，實物電商成交跟CMR增速都有顯著回升，令利潤有顯著的改善。

三大增長動能 驅動未來AI增長

展望公司AI發展，吳泳銘續指，看到的未來AI增長最根本的內在驅動因素，在於大模型能力的持續突破，這是推動這一切的底層核心。最大的增長動能來自三個方面。第一是以大模型驅動的模型即服務業務作為核心增長引擎，這一業務的增長來自於多元化的應用方，包括我們自己的應用、以及行業中豐富多樣的各類AI應用場景。

第二個方面，對於AI雲計算而言，未來公共模型服務將是一個規模可觀的市場，但與此同時，相當數量的中大型企業還將存在企業級內部推理和訓練的市場需求，這個市場將長期持續存在。

第三個方面，是一個被很多人忽視的增長動能，就是以CPU為主的傳統雲計算在AI智能體時代的巨大增長空間。當AI大模型創造的智能體數量達到一定量級，這些智能體的運行環境需要大量傳統的、以CPU為核心的雲計算資源支撐，需要傳統CPU、數據庫、存儲以及大量內存，來支撐它們長期持續地運行和解決問題。

不過他也解釋稱，於阿里而言，投入之後營收和利潤的提升，未必是線性的過程，可能伴隨規模效應產生突變。