中東業務佔稅前溢利5%　大摩引滙豐管理層︰有信心實現業績指引

中東地區陷入戰火，對在當地擁有業務的金融機構造成衝擊。摩根士丹利最新發表的報告指出，滙豐（0005）於區內業務帶來的溢利貢獻，佔整體業務稅前利潤約5%。縱使區內地緣政治風險增加，滙豐管理層對達成全年業績指引仍保持信心，任何潛在影響均取決峴衝突持續的時間。



大摩指出滙豐於中東地區的最大業務敞口，分別為位於杜拜的滙豐中東銀行，及沙特英國銀行，分別帶來10億美元及7億美元溢利貢獻。

2026年3月12日，在美國、以色列與伊朗發生衝突期間，一架無人機墜落在杜拜「雲溪港」（Creek Harbour）附近的一棟建築物上，導致建築物受損。（Reuters）

報告指出一般而言，管理層會在必要時調整預期信貸損失（ECL）的機會率及建立儲備，如在俄烏戰爭初期，滙豐便作出2.5億美元的管理層額外撥備，其後再回撥。

大摩指出從資產負債角度，滙豐的預期信貸損失評級變動，會對風險加權資產（RWA）帶來潛在壓力，惟目前未看到任何與中東壓力情境相關的重大資金提取，又指出任任貸款增長放緩的情況已反映在滙豐現有指引內。

私人信貸業務敞口僅佔2%

至於有關私人信貸業務方面，大摩引述滙豐管理層指出，在保守定義下，該行於私人信貸敞口佔整體貸款不足2%或低於200億美元，當中透過第三方結構的二級風險敞口僅限於數十億美元。由於滙豐對有關資產組合質素及多元化程度保持滿意，因此並無理由去更改ECL指引。

至於私有化後的恒生銀行方面，大摩報告指，滙豐與恒生的協同效應正按計劃推進，其增長動力來自向恒生客戶交叉銷售滙豐產品並深化其跨境渠道，加上技術統一、資產管理及保險業務的營運效率，以及資本效率所帶來的協同效應。

大摩予滙豐目標價為149元，評級為「增持」。