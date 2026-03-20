伊朗局勢｜摩通告別唱淡美元立場　稱屬戰術性看好

霍爾木茲海峽關閉引發的油價飆升，已經把「滯脹」這個詞重新推回交易員的螢幕，美元好倉信號正在點亮。摩根大通在不到三周內完成了兩次立場跳躍：3月2日由看淡轉中性，如今再度轉為戰術性看好，徹底告別了堅持長達一年的美元淡倉立場。



這次轉向的核心邏輯，摩根大通外匯策略師Chandan在最新報告中給出了相當直白的表述：這不是基於對地緣衝突走向的判斷，而是一種「謹慎的保險」。一旦能源衝擊和滯脹壓力持續，當股票與債券同時承壓時，美元是最有效的組合對沖工具。與此同時，市場情緒若持續惡化，「美國例外論」敘事可能捲土重來，進一步為美元提供支撐。

這場能源衝擊的傳導路徑，在匯率上呈現出清晰的「進口國/出口國」分野。美元、澳元、加元、挪威克朗等能源出口貨幣應當受益；歐元區貨幣受到的實證衝擊比亞洲更大，但日圓的絕對跌幅通常最為突出。歐元區的貿易條件已經崩塌，天然氣庫存低於往年同期，EUR/USD的公允價值已被壓低至1.1至1.13，是2025年7月以來的最低水準。

強調屬戰術性調整非永久改變立場

但摩根大通也明確劃定了這次轉向的邊界：這是戰術性調整，不是永久立場改變。多數貨幣的中期預測維持不變，只是風險偏向美元升值一側的程度有所加大。新開倉的宏觀組合交易是買入美元兌歐元、瑞典克朗、英鎊和新西蘭元的等權重籃子。