港2月通脹升1.7%　統計處︰地緣政治致燃料進口價呈上升壓力

統計處今日（20）公布2月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，2月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.7%，較1月份的相應升幅（1.1%）為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.6%，亦較1月份（1%）為高。按年升幅擴大主要是由於旅遊費用和進出香港交通費用在農曆新年期間上升所致，加上去年農曆新年在1月份，導致今年2月份的比較基數相對較低。



首兩個月通脹1.5%

必須注意每年首兩個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動。由於今年農曆新年在2月份，而去年則在1月份，因此今年1月份和2月份的按年比較可能會受到某程度的影響。以首2個月合併計算以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.5%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則為1.3%。

今年農曆新年在2月份，市民於農曆新年期間進出香港的交通費增加。（梁鵬威攝）

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年2月止的3個月的平均每月升幅為0.2%，與截至今年1月止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%及0.2%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年2月份的按年升幅分別為1.6%、1.8%及1.9%，而1月份的相應升幅分別為1.3%、1.2%及0.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2月份的按年升幅分別為1.3%、1.6%及1.8%，在1月份的升幅則分別為1.0%、1.0%及0.9%。

2月底燃料進口價格有上升壓力

政府發言人表示，今年初的消費物價通脹維持輕微。將1月及2月合併計算，以消除因農曆新年的時間較去年不同令按年比較出現的波動，基本綜合消費物價指數較去年同期上升1.3%，較去年12月的1.2%升幅稍快。各主要組成項目的價格壓力維持大致受控。

展望將來，隨着國際油價自2月末以來因地緣政治緊張局勢升溫而急升，一些燃料相關的項目的進口價格壓力已上升。政府正密切監察外圍發展，並會採取適當回應以維持物價穩定。