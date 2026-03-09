伊朗局勢｜IMF總裁憂衝突致通脹風險　巴克萊料布油月內觸150美元

中東局勢進一步升溫，以色列對伊朗的石油設施進行攻擊，有關行動刺激油價急升逾1成，紐約期油及布蘭特期油均升破100美元大關。對油價急速攀升，國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）警告，中東衝突可能引發通脹風險。若油價上漲10%且持續至今年大部分時間，全球通脹率將上升0.4個百分點。



格奧爾基耶娃稱，中東新衝突再次考驗韌性；世界充滿不確定性，這已成為新常態；在新的全球環境下，她對政策制定者的建議，是思考那些不可想像之事，並為之做好準備。此外，各國要保持財政空間，以便在遭受衝擊時能夠利用。

以色列軍方2026年3月7日對伊朗德黑蘭的數個石油設施發動襲擊後，當地冒起巨大火球和濃煙。（Reuters）

稱能源安全已成首要關注事項

她表示，進口石油和天然氣設施受損和停產，能源安全已躍升為首要關注事項，若情況持續，顯然可能對市場情緒、經濟增長和通脹產生影響。

大行亦關注油價上揚如何影響經濟發展。高盛指出，將內地今年通脹預測上調。該行目前預計，內地全年居民消費價格指數（CPI）按年上漲0.8%，高於此前預測的0.6%；同時將工業生產者出廠價格指數（PPI）的預期，從此前的下降0.5%上調至增長0.3%。

高盛報告稱，PPI按年最早可能在第二季度初轉正。「鑒於圍繞油價因素的高度不確定性，若油價進一步走高，中國通脹預期仍存在上行風險」。

伊朗過去曾威脅要關閉霍爾木茲海峽，但從未真正付諸實行，因這將大大限制國際貿易並影響全球油價。(Reuters)

巴克萊料布油或本月觸及150美元

對於油價前景，巴克萊認為，若中東衝突再持續數周，布蘭特原油價格可能測試每桶120美元關口；10%概率的極端情境預測顯示，布油可能在本月底前觸及每桶150美元。

巴克萊表示，這些數字看似過高，尤其考慮到今年初市場對油市前景普遍持悲觀態度。但重申當前基本面更強勁，風險也比俄烏衝突時更大。

該行稱，自衝突爆發以來，滯留於中東海灣地區的油輪裝載的原油量已增加約8，500萬桶，並強調油價上行風險依然偏向上檔。目前，伊拉克和科威特的原油出口已經受阻，未來可能蔓延至阿聯酋乃至沙特阿拉伯。

2019年10月12日，鏡頭下位於沙特阿拉伯布蓋格（Abqaiq）沙特阿美石油設施上的公司標誌。（Reuters）

傳沙特阿美進行原油招標

此外伊朗封鎖波斯灣重要石油航道霍爾木茲海峽，途經該航道輸出的石油近乎中斷。路透引述交易消息人士透露，隨着美伊衝突擾亂中東原油出口，沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美 （Saudi Aramco）罕見地通過招標方式，投放了逾200萬桶沙特原油。

消息透露，沙特阿美在上周發布的一份招標中，提供了200萬桶阿拉伯重質原油用於3月裝運。在另一份招標中，該公司還提供了65萬桶阿拉伯輕質原油。

路透早前引述消息人士指，沙特阿美正試圖將部分原油出口改道紅海延布港，以避開霍爾木茲海峽，同時避免減產。