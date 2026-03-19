聯儲局議息｜渣打料年內有機會減息　華僑銀行料港息跟減機會不大

美國聯儲局已於今日（19日）凌晨公布議息結果，維持聯邦基金利率於3.5厘至3.75厘，同時公布最新的點陣圖，預料今年及明年各減息1次。渣打香港財富方案投資策略主管陳正犖表示，由於美國就業數據令人失望，加上當局預計明年通脹大幅放緩，下半年聯儲局仍有機會減息。



不過陳正犖指出，中東局勢不明朗，聯儲局處於被動及觀望狀態，假如油價長時間高企，可能會影響聯儲局的減息部署。

2026年3月5日，美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）的資料圖片（Reuters）

華僑銀行香港經濟師姜靜認為，聯儲局議息會議聲明、主席鮑威爾的會後言論，整體中性偏鷹派，但外圍形勢變化較大、不確定性高，聯儲局仍處於被動觀察立場。

姜靜指出，中東衝突爆發後，美債收益率已相應調整，由於通脹預期升溫，減息預期下降，但港元拆息並無明顯跟隨有關走勢，整體表現缺乏方向，相信港息不會偏離美息太遠，短期要留意港滙會否觸發弱方兌換保證，導致流動性抽緊，推高拆息。至於港元最優惠利率已回到長期平均水平，預料調整空間不大，即使今明兩年美國各減息1次，相信香港亦不會跟隨。

東亞銀行首席經濟師卓亮預測，若伊朗戰事不會持續太長，今年第三季或第四季將會減息，幅度為0.25厘。

嘉信理財﹕短期內減息難實現

嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問林長傑表示：「伊朗局勢持續升溫，且未見緩和跡象。聯儲局一如預期決定將利率維持於3.5厘至3.75厘不變。市場現時已將首次減息的時間，推遲至明年夏季，原來預期為2026年內減息兩次。市場重新評估的關鍵因素是中東局勢緊張導致能源價格急升，促使投資者再三審視通脹前景。於短期內減息機會下降，與美國總統特朗普呼籲為家庭及企業減低借貸成本的言論背道而馳，反映由能源引發的通脹仍是確實風險。市場正高度注視能源市場走勢，美國消費者正面臨燃料價格顯著上升。在中東衝突變得更為明朗之前，短期內減息將難以實現。」