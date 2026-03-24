內媒︰分析師料社保基金等加大對A股投資　助平抑市場短期波動

《中國證券報》頭版引述市場人士預期，未來資本市場改革將圍繞推動中長期資金持續入市、提升上市公司投資價值、多部門協同監管三個領域推進，加快形成投融資協調發展的良性生態。隨著各項基礎制度進一步完善優化，資本市場的「穩」字根基將更加牢固，為A股市場長期穩定運作提供堅實支撐。



中國銀河證券策略首席分析師楊超認為，中長期流動性穩中向好的格局不變。有關部門將持續推動中長期資金入市，保險資金、社保基金、企業年金、養老金等長期配置型資金穩步擴容，入市比例與配置規模提升，有助於改善市場資金結構、平抑短期波動。

粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恒建議，有關部門應推動上市公司主動提高投資者回報。分類引導上市公司加大分紅力度。鼓勵現金流穩定的成熟企業提高分紅比例，引導處於快速發展期、有重大資金安排的公司合理確定分紅水平，兼顧長遠發展與股東回報。

南開大學金融學教授田利輝建議，需在提高上市公司可投性的同時，進一步豐富寬基指數和ETF產品體系，更好地滿足投資者多樣化投資需求。特別是增加被動型及指數類產品供給，提供低門檻、低波動的投資選項。