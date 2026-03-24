特朗普發帖稱暫緩攻伊朗能源設施前　原油期貨突現6億美元交易

美國總統特朗普於美國時間周一（23日）上午7時左右於社交媒體發出帖文，宣布暫緩攻擊伊朗能源設施5日。消息公布後美股期貨急升，同時油價大跌。不過在特朗普發出帖文前15分鐘，於原油期貨市場上卻錄得近6億美元（約47億元）交易。事件引發華爾街交易員關注。



據英國傳媒及美國《CNBC》報道，於周一上午6時49分至50分之間，突然出現異常活躍的交易行情，當時共有6,200張期貨合約易手，名義價值達到5.8億美元。同時追蹤標普500指數的期貨價格在原油交易完成隨即上漲，成交量顯著增加。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

短時間內紐約期油價格急挫6%

大約15分鐘後，特朗普於Truth Social發文，指出在過去2日美國與伊朗富有成效的對話，並宣布暫停對伊朗電廠及能源基建打擊計劃。當有關帖文發出後，標普指數期貨開市前急升逾2.5%，同時紐約期油價格急挫6%，反映出在上午6時50分買入的大量美股期貨，並賣出原油期貨的投資者，在短短幾分鐘內已獲得獲得可觀利益。

一名擁有25年經驗的對沖基金投資組合經理直言﹕「直覺告訴我，這極度不尋常」，又指出當日早上並無重要數據公布，亦無聯儲局官員發言，在一個沒有事件風險的日子出現如此應大交易，有人因此突然變得非常富有。

不過Energy Aspects行生工具主管Tim Skirrow則指出，雖然當時交易量確實高於預期，但不算過度異常，很難將有關線索完全串聯起來。他又指出近期已有大量資金流入布蘭得原油期貨及期權市場，在幾乎所有人持有好倉情況下，有關劇烈價格波動幾乎是必然。

另有一位大宗商品交易員更表示，若以戰前本就高度活躍原油市場成交量來衡量，周一的原油期貨淡倉並非太巨大，但注意到歐洲天然基準價格TTF在大致相同時間也出現劇烈波動。