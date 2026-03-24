WeChat Pay HK夥深圳南山區商務局　斥千萬推消費券　北上4折優惠

騰訊（0700）旗下WeChat Pay HK宣佈與深圳市南山區商務局合作，共同舉辦「2026年南山區入境消費券活動」， 並於今年4月1日起至6月30日 （包括首尾兩天） 期間開展首輪消費券派發，預計總值超過千萬港元。



騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，香港用戶通過其平台，今年首兩個月在境內支付筆數，按年約呈倍增，相信復活節假期可以延續該增長趨勢，南山區部分消費券覆蓋的商圈或商戶，增長勢頭或更勁。



WeChat Pay HK推南山區入境消費券 四大類別享4折優惠

騰訊表示，今次活動涵蓋南山區熱門餐飲、零售及南山海岸城購物中心（海岸城）商圈內商戶，提供四折優惠。 消費券使用範圍，包括餐飲、零售、南山海岸城商圈指定商戶及南山區指定商戶共四個類別，例如盒馬鮮生、前海山姆、京東mall、奈雪的茶、喜茶等。

其中，WeChat Pay HK快閃送出南山區指定商戶適用的限量HK$100電子現金券，憑券享單筆消費滿HK$100.01減HK$100，活動期間每天早上10時起開搶，先搶先得。

投入超千萬港元 日後續推多批次

洪丹毅表示，今次超過千萬港元的投入，包括南山區官方的支持，環島中港通等企業的支持以及騰訊自己投入的資源，希望整合給予用戶更大的優惠。且今次為首輪消費券，日後會視乎五一、暑假等熱門消費節點，分批次推出。

就商戶範圍方面，其解釋稱，首先是交易需落入南山區口徑，此外會盡可能擴大覆蓋的品類，目前港人北上消費已經從餐飲，零售逐漸擴展至服務類的洗牙、剪髮等，希望參與優惠的商家可以覆蓋更多消費場景。

同推跨境乘車優惠 環島中港通：視乎假期人流加密班次

為配合活動展開，WeChat Pay HK同步聯同環島中港通提供低至半價的跨境乘車優惠，聯同滴滴出行推出香港往深圳灣口岸HK$100立減召車優惠，以及提供行程終點為南山區範圍的六折內地召車立減券等。

環島中港通跨境巴士業務總經理李少鳴表示，預計今年清明及復活節假期，旅客北上人次與去年聖誕節假期相若，或有中至低單位數增幅。據其觀察，港人今次假期，偏好一些更遠的地方遊玩，例如清遠和珠海等新景點。

他指出，時下每日在口岸使用跨境巴士的人數約兩至三萬，其公司佔當中約四成份額，即約一萬人。問及假期運力，他則表示，目前共有超過400輛跨境巴士提供服務，會視乎假期人流情況加密班次，例如15分鐘一班。