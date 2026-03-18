騰訊今年擬削回購　增AI投資至少翻倍　馬化騰稱「龍蝦」予啟發

騰訊（0700）發佈去年第四季及全年業績，第四季經調整溢利錄得646.9億元（人民幣‧下同），按年增17%，略低於市場預期的649億元。收入為1943.7億元，按年增13%，較市場預測的1941億元略高。計及全年，全年收入增14%至7517.7億元。



公司總裁劉熾平表示，去年公司資本開支不及預期，主要是由於芯片方面存在一定限制，「買不到卡」，如若今年可以順利購入芯片，適當就會減少回購，將資金用於AI投資，相信有足夠的資源兼顧AI發展與股東回報。



計劃減少回購增加芯片購買 採機動性策略

騰訊去年全年資本開支為792億元，按年增長3%，增幅未算顯著。相較之下，公司全年斥800億港元回購，末期股息每股5.3港元，按年增加17.8%。

劉熾平解釋稱，「去年買不到卡（芯片），才會多回購，要是今年能買到卡，適當就會減少回購。但是要是能多買卡，還是會多買卡 」。騰訊指出，去年GPU的供應在中國受到一定的阻斷，相當於不可抗力，有一段時間買不到。

公司因此下降了對外的出售，確保內部的使用，同時採用了靈活的租用策略，今年也會在資本開支和股東回報之間，採取機動性的策略。其指出，去年對於AI新產品的總投入為180億元，第四季度就有70億，相信今年該數字會較180億至少翻倍。

不過其也指出，相信騰訊現有業務可以支持增長，且騰訊現金流穩健，資產負債表中還有很多的投資，可以轉化為現金，因此有很大的空間兼顧資本開支與股東回報，而且相信AI方面的投入，在未來可以給股東產生更大的回報。

騰訊總裁劉熾平指出，去年對於AI新產品的總投入為180億元，相信今年該數字會較180億至少翻倍。（資料圖片）

馬化騰讚龍蝦更有「活人感」 予公司啟發

而對於近期Openclaw養龍蝦的熱潮，公司主席馬化騰回應指，Openclaw的出現令市場發現在2C端有更多的應用場景，同時也更有「活人感」，與人類的交流越來越個性化，這也為目前設計和規劃中的微信內部AI帶來了一些啟發，每一個小程序都可以龍蝦化。

談及春節期間騰訊AI產品的推廣，公司指出，元寶藉助混元和Deepseek，已經累計了相當龐大的用戶，春節安裝量超預期 ，希望通過元寶的體驗和迭代，有非常好的留存率。

馬化騰讚龍蝦更有「活人感」。（資料圖片）

混元3.0正處內部測試 4月初逐步對外開放

此外，混元3.0正處於內部測試階段，計劃在4月初逐步開始對外開放。騰訊指，今次可以確看到能力顯著的提升，高於過去任何一個版本的提升水平。公司在過去幾個月密集升級，進行組織和工作流程的重構，主要是讓團隊更健壯，提升數據質量，有信心在未來可以更好地打造智能水平更強的模型。

公司指，混元3.0正處於內部測試階段，計劃在4月初逐步開始對外開放。（資料圖片）

騰訊遊戲增速跑贏行業 料海外監管風險可控

遊戲方面，騰訊表示，公司遊戲的整體增速遠高於行業平均水平，相信優秀的遊戲會愈發趨於長青。問及美國市場潛在的監管風險，劉熾平表示過去一段時間，一直在與相關的監管機構進行有建設性的溝通。相比之下，更為敏感的TIKTOK問題，已經達成了可接受的解決方案，相信騰訊遊戲的整體風險相當可控。

針對環球市場，公司指出，主要是美國市場有流程需要審批，其他的市場還是非常歡迎公司前去併購或投資，且騰訊也會保留創始人自主的獨立發展和運營模式。