官媒呼籲停止外賣戰　美團曾飆12%　阿里及京東曾升5%

內地官方媒體發表評論《外賣大戰該結束了》的評論文章，有關文章更獲得市監總局轉發。一眾擁有外賣平台業務的科技企業全面上揚，其中美團（3690）曾升12%，最新漲8.5%，阿里巴巴（9988）升漲逾6%，最新升3.4%，京東集團（9618）曾升5%，最新漲2.9%。



國家市場監管總局轉發《經濟日報》文章稱，價格戰走不遠，內捲競爭沒有贏家，外賣大戰該結束了。

2025年8月27日，北京夜晚下雨，餓了麼外賣員送餐。（CFP）

文章指，表面上看外賣大戰是平台讓利，但從宏觀視角看，這是對餐飲行業價格體系的猛烈沖擊。餐飲企業為了在補貼戰中生存，不得不犧牲品質、壓縮利潤，整個行業陷入了賠本賺吆喝的惡性循環，最終拖累了消費回暖的大趨勢——這恰恰與中央提振消費的工作部署背道而馳，給宏觀調控增添了本不應有的阻力。

京東旗下外賣運送員。（視覺中國）

外賣大戰影響的不僅僅是餐飲業老板的賬本，更是普通人的生計。消費是拉動經濟增長的主引擎，當作為「壓艙石」的餐飲消費因為惡性價格戰而失速，經濟大盤感受到的寒意，最終會傳導到每個微觀個體。當企業利潤薄如紙片甚至開門就虧錢，就業崗位從何而來？薪資增長又從何談起？

正因如此，監管及時叫停外賣大戰，其實是在維護經濟正常運行，避免惡性競爭打亂經濟回暖節奏，讓企業及勞動者有正常的生活和收入。

文章指，健康的競爭，應該是技術創新、效率提升、服務優化的良性角逐，而不是依靠資本堆砌的燒錢遊戲，更不是利用壟斷地位控流量、逼站隊的零和博弈。讓外賣價格回歸合理區間，讓餐飲行業擺脫不補貼就死，一補貼就亂的困境，讓市場競爭從拼砸錢轉向拼服務，這才是真正的惠企利民。價格戰，走不遠；內捲競爭，沒有贏家。外賣大戰，該結束了。

標普﹕阿里及美團爭市場將付高昂代價

另一方面，評級機構標準普爾發表報告指，阿里與美團的市場份額之爭將代價高昂。標普估計，由於兩家公司持續在快遞電商領域投入巨額銷售推廣費用，阿里今年的EBITDA將下滑近三分之一。