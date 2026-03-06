京東績後漲逾半成　上季經調整少賺90%　料今年外賣投資低於去年

京東（9618）昨日（5日）放榜業績，第四季歸屬於公司普通股股東的淨損失為27億元（人民幣，下同），列賬轉盈為虧。經調整純利則為11億元，按年大跌九成；季度收入為3523億元，按年增加1.5%。



業績公佈後，公司港股現漲5.5%，報102.3元。公司首席執行官許冉表示，倘外賣市場競爭態勢平穩，預期京東外賣今年投資將低於去年。



已見投資成效 料今年外賣投資低於去年

許冉提及，京東外賣上季在維持訂單穩步增長的同時優化投資，投入規模已按季縮減20%，自成立以來，京東外賣虧損每季都有所收窄。且外賣投入有助於幫助電商，京東上季活躍用戶數和用戶購物頻次均按年增加超過30%。

此外，京東外賣的投入已經取得成效，與主營電商業務的協同效應加深，例如推動京東新用戶及現有用戶購物頻次增長。據集團披露，京東上季活躍用戶數和用戶購物頻次均按年增加超過30%。

關於盈利改善，許冉指集團其一可以打造更多元的收入來源；二是持續提升補貼效率，針對不同用戶、不同地域實施精細化補貼；三是隨著訂單量的健康增長，通過規模效應持續提升配送效率。

京東系績後齊走高

此外，京東系的京東物流（2618）大漲15.2％，報11.8元；京東健康（6618）升4.4%，報49.6元。