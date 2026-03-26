01消息｜建行亞洲推H+0.6厘按揭計劃　按揭專家︰對賭意味重

本地銀行再次於按揭市場開打「減價戰」。有市場消息向《香港01》透露，建行亞洲推出H+0.6厘的按揭計劃，有關計劃按息全期低至H+0.6厘，封頂息率為P-0.3厘（P=5.375厘），貸款額700萬元或以上可享按揭現金回贈及按揭存款掛鈎戶口（Mortgage-link），此外客戶可選擇以下提早償還貸款方案。



方案一為僅一年罰息期，其後客戶將物業轉手後，提早償還貸款無需支付任何罰款。方案二為首兩年內提早償還貸款，無需罰息，只需退回按揭現金回贈，其後提早償還貸款無需支付任何罰款。



星之谷: 魔鬼在細節宜謹慎行事

星之谷按揭行政總裁莊錦輝認為，該計劃看似息口較低，但其實魔鬼在細節中，該計劃實際封頂息口高達5.075厘，客戶如選用此計劃，猶如與銀行對賭未來拆息走勢，宜謹慎行事。

莊錦輝指出，現時普遍按揭計劃封頂息為P-2%，而上述銀行的計劃封頂息為P-0.3%，兩者的封頂息差距達1.825厘，每100萬元貸款額、30年還款期，上述銀行的每月供款額會較一般H按計劃多約1,060元。

星之谷莊錦輝。

他又提到，雖然近期拆息一度跌穿2厘水平，但在今日（3月26日）已立即反彈至2.4厘，反映拆息難以長期在2厘以下，加上國際局勢不穩定，市場對美國減息步伐持觀望態度，一旦拆息升穿2.65厘，選用上述銀行的計劃已沒有優勢。

莊錦輝又提到，隨着新一年銀行更積極部署按揭業務，早前有不少銀行都推出定息計劃，相信上述銀行以H+0.6厘計劃去希望爭取市場份額，客戶面對五花八門的按揭計劃，更應了解詳細條款及限制。

經絡曹德明。（經絡按揭提供）

經絡：料可吸引投資者選用

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，該中小型銀行推出的H按揭計劃可享以下三個好處包括按息低，按息低至H+0.6厘，較市場上普遍H按計劃H+1.3厘為低。以今日一個月HIBOR為2.41厘計算，中小型銀行靈活H按計劃實際按息為3.01厘，較市場上普遍H按計劃3.25厘低出0.24厘。

同時，罰款期短，方案一罰息期僅為一年，客戶可於一年後立即轉售物業並無需支付任何罰款，適合短線投資者。方案二於首兩年內提早償還貸款，客戶無需罰息，只需退還按揭現金回贈，相比一般銀行需額外繳付貸款額若干百分比作為罰息，變相無需額外支付任何罰款。

曹德明續指，現時各大銀行對住宅按揭的取態愈趨積極，並推出多元化的按揭計劃及增加相關優惠，以吸引優質客戶，為客戶提供更多選擇，對樓按市場有正面支持作用。客戶可根據自身財務狀況及實際需求，選擇最適合自己的按揭方案。

中原王美鳳﹕用家需承擔拆息波動風險

中原按揭董事總經理王美鳳表示，市場上短線轉讓物業的個案漸增多，主因是樓價已返回升軌穩步上升、樓市全面撤辣包括短期轉讓辣稅（SSD）已取消以致轉售成本大幅降低，加上印花稅減輕（尤其400萬元以下物業印花稅僅100），令近月短線轉讓獲利個案增多。基於現時按揭計劃之罰息期一般為兩年，買家上會後兩年內將物業轉售便需支付罰息，較常見之罰息率為首年2%，次年1%（以貸款額計）。

對於建行推出新按揭計劃，她指出，該計劃免去兩年綑綁期，業主若因應樓市狀況而決定於短期內轉售單位，按揭罰息成本便可大為減免。但需留意，有關免罰息按揭計劃附帶細節，當中兩年內轉售單位而需贖回按揭，雖不設罰息但仍需退回銀行已提供之按揭回贈金額。有關計劃亦限於按揭額達700萬或以上為主，換言之，銀行對於這個計劃的目標客戶主要是購買樓價達千萬元以上之買家。

此計劃之按息亦屬市場新亮點，銀行提供H按息為H+0.6厘，對比市場主流按息H+1.3厘 （封頂息3.25厘；P-2厘 (P﹕5.25厘））明顯低，以3月25日1個月拆息為2.13厘為例，此計劃當日計之實際按息為2.73厘，對比市場H按息3.25厘（以封頂息計）低0.52厘，按照最近拆息處於偏低水平來看，此計劃之實際按息比起市場一般H按更吸引。但必須留意的是，此計劃之用家在較大程度上需承擔拆息波動風險，原因是計劃之封頂息為P-0.3厘（有關銀行之P現為5.375厘），封頂實際息為5.075厘，高於市場一般為3.25厘，換句話說，當拆息回升例如1個月拆息升至超於2.65厘，此計劃之實際按息便會高於市場主流按息。

而基於拆息往往具有較大波動性，銀行審批H按會以封頂息評估借款人的還款能力，對比市場一般以3.25厘計算入息，此計劃之銀行以封頂息5.075厘計算，所需之入息水平相對較高。

樓價已由去年最低位回升達一成，促使早前買入之單位出現水位，吸引買家轉售獲利。目前投資者當中，短期轉售物業的市場比例仍低，長線投資尤其買樓收租佔多。但若有意選用免罰息按揭計劃，需留意目前市場上僅有個別銀行提供有關按揭，用家按需要可先向按揭轉介公司查詢。