麗新發展中期經調整虧損4億元　不派息　EBITDA為3.8億元

麗新系公布截至今年1月止中期業績，麗新發展（0488）擁有人應佔虧損增加8.9倍至11.66億元，扣除投資物業公平值變動及其他非現金及非經常性項目影響，擁有人應佔經調整淨虧損為4億元，不派息。

期內營業額為25.83億元，按年增加1.4%，其中物業發展及銷售營業額增加8.2%至6.68億元，物業投資業務營業額下跌7.7%至5.73億元，酒店業務營業額按年跌1.5%至6.38億元。

期內經調整EBITDA為3.79億元，按年跌23.3%。

麗展料今年第二季完成出售中環建設銀行大廈權益。

該公司於去年12月9日宣布出售位於中環的中國建設銀行大廈50%權益，預料交易會在2026年第2季完成，所得款項淨額為24億元。

繼續就出售資產與買家磋商

公司指出在2025年財政年度的中期業績內，指出於未來2年實現出售80億元資產，預期完成後所得款項總額為70億元。該公司表示一直並仍在就出售其他資產與潛在買家進行討論，以進一步改善流動資金狀況。同時指出由於成功進行再融資及資產出售，在今年1月底時恢復其流動資產淨值狀況，相信完成上述再融資及資產出售將進一步推動去槓桿化及改善其財政年度下半年的財務狀況。

麗新國際經調整虧損2.19億元

至於母公司麗新國際（0191）於期內擁有人應佔虧損6.82億元，按年增加4.53倍，扣除投資物業公平值變動及其他非現金及非經常性項目影響，擁有人應佔經調整淨虧損為2.19億元，不派息。