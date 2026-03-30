商湯CEO︰對今年CAPEX增長仍有預期　集中提升算力　力推國產化

商湯（0020）日前公佈業績，年度虧損收窄59%至17.7億元（人民幣，下同），下半年EBITDA首次轉正。公司首席執行官徐立表示，今年對CAPEX增長仍有預期，與收入的增長會呈現相對線性的增長邏輯，主要用於提升算力。



業務進展方面，公司指出，今年第二季將發布基於第二代NEO架構的新基礎模型，主打效能及性價比提升與Agent下游應用落地。商湯亦強調AI出海概念，稱將採取差異化策略，「兩條腿走路」，即令To B端先行，同時兼顧當地的基礎設施建設。



對今年CAPEX增長仍有預期 融資計劃相對「動態」

論及公司的財務情況，徐立表示，CAPEX 與收入增長之間會呈現一個相對線性的增長邏輯，主要是為了業務發展以及提升競爭力，因此對今年仍有一定的增長預期，主要會用於提升算力，當中國產化的比例會進一步提高。

而問及現金流的結構，因公司去年曾有幾次配股集資動作，後續如何看待現金流的管理問題，首席財務官王征指出，去年其實在研發、行政等開支方面，均有大幅下降，兼之以貿易應收回款創新高、現金周轉大幅縮短，均是利好的信號。不過其也坦言，這些指標還有進一步優化的空間，但去年下半年經營現金流正向流入已經處於較為健康，「有一定的造血能力的狀況」，對於未來的規劃就更加進退自如。

徐立補充指，融資安排始終跟隨公司自身的發展需求，是相對動態的過程。例如去年的融資，主要就是為了支持CAPEX的投入。反之，如果判斷業務已經能夠充分運營，同時現金流狀況也比較健康，相關安排也會再作審慎評估。

商湯首席執行官徐立表示，今年對CAPEX增長仍有預期，與收入的增長會呈現相對線性的增長邏輯。（資料圖片）

冀面對股價變化保持節奏 「既賺吆喝又賺錢」

問及資本市場對於股價表現的觀點，因科指成分股早先跑輸，惟不乏AI大模型概念的半新股，表現仍靚麗。徐立回應指，股價的板塊輪動屬正常，但長期看來，誰能率先把AI的整個閉環價值真正打穿，在Agentic AI的範式之下形成實質性的利潤引擎，才是重要的。至於短期的資本市場聲音，還是希望可以保持自己的節奏。

他表示，核心能力與壁壘也非常關鍵，包括常提到的原生多模態，重點在於解決能力本身的問題，讓模型能夠看懂圖像、視頻、3D，以及各種複雜內容，甚至包括瀏覽器裡隱藏的資訊與邏輯，從而讓操作變得更有效，對不同方向的內容有更全面、深入的理解

徐立直言，期待接下來，無論在產品端還是市場端的聲音上，都能看到更多差異化的表現，而且這些聲音能夠真正把大家帶進一個場景的閉環之中，「AI時代要既賺吆喝又賺錢」，才是對上市公司股東的負責。

商湯第二季將發布基於第二代NEO架構的新基礎模型。（資料圖片）

強調語言視覺深度融合 全力推動國產化

公司預計，第二季將發布基於第二代NEO架構的新基礎模型，主打效能及性價比提升與Agent下游應用落地，相信模型的調用量會有顯著的增長。徐立表示，突破智能上限的高效路徑在於語言與視覺的深度融合；並以原生多模態架構NEO推進理解與生成統一。

據其披露，目前利用模型完成複雜任務方面，商湯的多模態模型在成功率上達到94.3%，對比目前熱門的大模型，其他的模型正確完成任務的成功率不到50%，商湯的多模態模型全過程消耗的token數減少到原來的一半。

此外公司指出，今年會極緻優化成本，全力推動國產化。徐立表示，面對算力的供不應求，核心應對是國產化的提升。在國產化下把成本降下來是非常大的挑戰，去年已經在一些垂直賽道看到成果，能跑通訓練，國產化的推理上能達到接近 一比一，把國産算力率先實現了萬卡級別的異構混訓與混推，從而支撑當前供應鏈端發展的大趨勢。

商湯強調出海會兼顧在當地建設基礎設施的需求。（資料圖片）

出海To B端先行 避免「低價token出海」

出海方面，商湯指出，會通過在視覺領域的優勢，先打通海外市場，由To B端先行，同時兼顧當地對於推理、訓練等需求，在當地進行基礎設施建設，實現「兩條腿走路」。

徐立續指，Token業務也要避免形成原來制造業的內捲模式，因為這樣其實大家都不賺錢，應當避免單純的「低價token出海」，鼓勵形成好的開發者及商業化生態，走出差異化路線。