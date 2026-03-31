中銀香港股價曾升逾5%　已制定3年股東回報計劃框架

中銀香港（2388）昨日公佈去年全年業績，今日高開41.6元，曾一度升逾5%至42.84元高位。截至今日早上十點四十分，升3.748%至42.06元。管理層昨日在分析師會議上透露，董事會已原則上批准2026至2028年三年股東回報計劃框架，將根據市場情況，靈活有序提升派息率、股份回購、特別股息等資本管理措施，以增加股東回報，詳細計劃爭取於今年中期業績發布時實施。



擬爭取於今年中期業績發布時實施

中銀香港去年錄得年度股東應佔溢利為401.21億元，按年上升4.9%，建議派發2025年末期股息每股1.255元，連同前三次中期股息，全年每股股息2.125元，按年增長6.8%。派息比率為56%，提升1個百分點。

副總裁兼風險總監徐海峰在分析員會議上表示，相關計劃細節仍須經過監管審批，以及履行公司內部治理程序，預計詳情將於今年中期業績時公布，今年派息比率繼續維持在40%至60%範圍內。

徐海峰又提到利率前景，認為仍要視乎油價對通脹和全球經濟的影響，但留意到年初以來港元流動性相對充裕，現時港美息差保持在120至130個基點較闊水平，預計對銀行淨息差構成一定壓力，該行將前瞻性動態安排資產負債，多措並舉緩解相關影響。