中銀香港去年多賺4.9%派末期息1.255元　商業房地產疲弱增撥備

中銀香港（2388）公佈去年全年業績，錄得提取減值準備前之淨經營收入為770.19億元，按年上升8.1%；年度股東應佔溢利為401.21億元，按年上升4.9%。董事會於2025年實施季度派息，並建議派發2025年末期股息每股港幣1.255元，連同前三次中期股息，全年每股股息港幣2.125元，按按年增長6.8%。派息比率為56.0%，提升1個百分點。



貸款及其他賬項減值準備淨撥備增66.8%

期內貸款及其他賬項減值準備淨撥備為82.48億元，按年增加66.8%。當中第二階段減值準備淨撥備增加，主要由於商業房地產巿場仍然疲弱，若干房地產行業客戶內部評級下降，同時為個別高風險房地產客戶採用加壓方法增提撥備。第三階段減值準備淨撥備增加，主要是個別存量不良客戶抵押品估值下降或債務重組而增提撥備。

下半年表現與上半年相比，貸款及其他賬項減值準備淨撥備增加17.20億元，主要由於商業房地產巿場仍然疲弱， 若干房地產行業客戶內部評級下降，導致第二階段貸款餘額上升而增提撥備，宏觀經濟模型參數好轉，抵銷了部分淨撥備增幅。

中銀香港期內貸款及其他賬項減值準備淨撥備為82.48億元，按年增加66.8%。

調整後淨息差按年下降6個基點至1.58%

期內錄得淨息差為1.40%。若計入外匯掉期合約2的資金收入或成本，調整後淨息差為1.58%，按年下降6個基點，主要由於市場利率下行，令資產收益率受壓。該行加強存款定價和期檔管理，積極推動支儲存款增長，優化存款結構，紓緩部分市場利率下降的影響。

期內淨服務費及佣金收入為112.69億元，按年上升13.9%。投資市場氣氛良好，該行把握 客戶財富管理需求殷切的機遇，優化理財產品和強化綜合服務能力，投資及保險業務顯著增長，證券經紀、保險 和基金分銷及管理佣金收入按年分別上升45.2%、95.6%、43.0%及252.4%。持續完善信用卡產品系列，推動本地及 跨境簽賬，帶動信用卡業務收入上升7.9%。繳款服務及匯票佣金收入亦上升。服務費及佣金支出上升，主要因業務量上升所致。