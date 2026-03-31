金價狂潮｜瑞銀︰因伊朗戰事下油價難跌　料黃金牛市近尾聲

伊朗緊張局勢未有降溫跡象，推動油價上揚之餘，更促使投資者憂慮通脹將居高不下。瑞銀全球研究部貴金屬策略師Joni Teves接受外電訪問時認為，金價牛市可能已經接近尾聲。



Joni Teves表示，曠日持久的伊朗衝突和居高不下的油價，可能意味金價的漲勢即將落幕，投資者目前看到的很可能是金價牛市的末期階段。

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

金價與息口走勢呈相反走向

偏為避險資產的黃金，其價格在地緣衝突發生時通常會上漲，但金價與聯儲局的利率普遍呈反向關係，即當聯儲局決定減息時，金價會上漲。根據芝商所工具，就在美國和以色列襲擊伊朗的前一天，市場預計聯儲局在今年12月政策會議前維持利率不變的機率僅為4%，但現時機率顯著上升。Joni Teves說，瑞銀認為黃金周期應與聯儲局的周期大致同步，因此預計金價將在年底前後逐步回落，並在未來幾年盤整走低。

瑞銀將年底黃金目標價定為每盎斯5,600美元，主要基於的假設是投資者將繼續通過購買黃金來實現投資組合的多元化。Joni Teves稱，這一趨勢可能會繼續推高金價。

市況不確定促投資者擬分散投資組合

她補充說，整個市場對黃金的投資仍然不足，當前市場面臨的不確定性進一步強化了投資者希望持有更多元化投資組合的趨勢，他們將黃金視為該投資組合的核心組成部分。

瑞銀團隊的基本預測是，在經過一段時間的盤整後，隨着資金配置的增加，金價將在今年稍後時候再創新高。但考慮到當前的中東衝突，宏觀經濟前景和政策預期可能會出現重大變化，這反過來也意味黃金的中長期走勢將出現相應轉變。

近期金價的下跌也可能為投資者提供逢低買入的機會，Joni Teves說，在目前這些水平以及任何進一步的回調，應該會開始對許多投資者顯現吸引力。儘管如此，許多市場參與者一直在場外等待，希望戰事明朗化。