SFC︰港券商經紀行去年多賺62%至717億元　創5年新高

證監會今天（31日）發布的證券業財務回顧報告，香港證券經紀行的財務表現在2025年依然強勁，淨盈利總額按年急增62%，創下717億元的五年新高。



去年市場交投更為暢旺，不僅推動盈利增長，更帶動證券業的交易總額按年攀升52%至219萬億元，打破2021年創下的前高位。

各項主要業務的收入普遍錄得雙位數的百分比增長。值得注意的是，來自證券交易的淨佣金收入、提供意見及包銷收入以及資產管理相關收入分別增加50%、27%及30%。

此外，2025年所有聯交所參與者的合計淨盈利總額為354億元，較去年增加62%。C組經紀行的淨盈利飆升約77%至61億元，以百分比計增幅最大。B組經紀行的淨盈利攀升67%至168億元，而A組經紀行的淨盈利則增加49%至125億元。

證券融資抵押品比率增至4.5倍

平均證券融資抵押品比率由2024年的3.9倍升至4.5倍，而未清繳保證金貸款同步按年上升22%，可見行業亦呈現穩健的增長勢頭。

證監會中介機構部執行董事葉志衡表示：「2025年業界整體表現亮麗，各大業務範疇的收入均見增長，反映全球投資者對本港市場的信心日增，亦凸顯證券業在瞬息萬變的市況下保持堅韌。證監會一如既往致力推動業務多元化，確保投資者利益得到保障之餘，同時促進香港金融業的長期穩定發展。」