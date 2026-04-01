路透︰SpaceX上市計劃　大摩及高盛等21家銀行參與籌備

《路透》引述知情人士報道，SpaceX正與至少21家銀行合作籌備開展其重磅首次公開發行（IPO），這將是近年來規模最大的承銷團之一。



報道指，SpaceX此次上市的內部代號為「Apex項目」（Project Apex），預計6月進行。據估計，SpaceX估值達1.75萬億美元。

摩根士丹利、高盛、摩通、美國銀行和花旗集團將擔任活躍帳簿管理人（active ​bookrunners），即主承銷商，另有16家銀行擔任較小角色，規模凸顯此次發行計劃的規模和複雜性。

這些銀行包括Allen & Co、巴克萊銀行、巴西BTG Pactual、德意志銀行、荷蘭ING集團、麥格理集團、瑞穗銀行、Needham & Co、Raymond James、加拿大皇家銀行、法興銀行、桑坦德銀行、Stifel、瑞銀集團 、富國銀行、William Blair。

SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭相關照片（spacex.com）

或未來將會增加其他銀行

據先前報道，預計這些銀行將在機構投資者、高淨值投資者和零售投資者管道以及不同的地理區域中發揮作用。

消息人士稱計劃可能會有所變動，未來或還會增加其他銀行。