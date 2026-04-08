聯儲局副主席傑斐遜稱現行利率屬中性　惟伊朗戰事增經濟不確定性

《彭博》報道，聯儲局副主席傑斐遜表示，伊朗戰爭將在短期內加劇不確定性，並推高美國通膨，但央行的政策設置仍然是適當的。



他表示目前的利率大致處於既不會刺激經濟、也不會抑制經濟的區間，並稱當前的立場將支持就業，並隨著關稅影響的減弱，使通脹率回落到2%的目標水平。

1月12日，工人在正在施工的聯儲局大樓外走過。（Reuters）

對經濟前景持謹慎態度

傑斐遜周二（7日）在為底特律梅西大學一場演講準備的講稿中說：「我對前景仍持謹慎態度。經濟形勢的不確定性很高，能源價格上漲和中東衝突加劇了這種不確定性。但我仍然認為，我們目前的政策立場是恰當的，能夠讓我們評估經濟的走向。」

傑斐遜表示，預計通脹下降的整體趨勢將會持續，但對伊朗戰爭對通膨和消費者需求的影響持謹慎態度，稱這場衝突使他對物價的預期變得複雜。

傑斐遜說：「然而，近期能源價格上漲至少在短期內會對整體通脹構成上行壓力。持續的貿易政策不確定性和地緣政治緊張局勢也給我的通膨預測帶來上行風險。」

美國就業／失業／失業救濟：A Now Hiring sign hangs near the entrance to a Winn-Dixie Supermarket on September 21, 2021 in Hallandale, Florida. Government reports indicate that Initial jobless benefit claims rose 20,000 to 332,000 in the week ended Sept. 11. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

指美勞動市場大致平衡

傑斐遜還對勞動力市場表達了謹慎態度，形容勞動力市場大致處於平衡狀態，但容易受到最近這輪不確定性的影響。

傑斐遜說：「如果目前高度不確定的局面持續下去，企業可能會持續不願招聘，從而在更長時間內抑制就業成長。在評估勞動力市場潛在脆弱性的同時，我將繼續密切關注未來的就業成長速度。」