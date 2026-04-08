伊朗局勢｜IMF總裁稱全球經濟應對衝擊能力不足　擬降增長預測

《彭博》報道，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃周二（7日）在接受採訪時表示，受伊朗戰爭影響，IMF準備下調全球經濟成長預測，並警告稱，全球經濟應對衝擊的能力不足，存在風險。



格奧爾基耶娃指出，在美以對伊朗發動襲擊之前，「我們原本正準備上調2026年成長預測，但鑒於戰爭的影響，我們將下調這些預測」。

圖為2026年1月23日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）出席瑞士達沃斯世界經濟論壇。（Reuters）

稱向與會傳遞「繫好安全帶」訊息

新的預測數據將於下周公佈，屆時IMF和世界銀行將在美國首都召集全球決策者舉行會議。格奧爾基耶娃表示，向與會者傳達的信息將是「繫好安全帶。」

這場戰爭導致能源豐富的海灣地區運輸受阻，格奧爾基耶娃表示引發了「負面的供給衝擊，也就是推高價格的衝擊，因此，關注通膨應當成為重中之重」。

她還警告稱，與新冠疫情前相比，全球在應對重大經濟衰退方面準備不足，政策工具也更加有限。此外，大國之間的緊張關係加劇，使得面對緊急情況時，國際合作更加困難，同時也讓緊急情況變得更加頻繁。

IMFthu:FILE PHOTO: The International Monetary Fund (IMF) logo is seen outside the headquarters building in Washington, U.S., September 4, 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

並無國家削疫情間所累積債務

格奧爾基耶娃表示﹕「承受了新冠疫情以及烏克蘭戰爭衝擊之後，世界又面臨這一衝擊 —— 換句話說，政策空間已經被消耗」。她指出，幾乎沒有政府採取實質性措施來削減疫情後累積的債務。

除能源緊張外，這場戰爭還衝擊全球化肥市場，預計將加劇全球糧食不安全。

截至周二，布蘭特原油期貨價格約為每桶110美元，較2月28日戰爭爆發前的約70美元大幅上漲。現貨原油以及柴油、航空燃油等關鍵成品油價格漲幅更為顯著。

格奧爾基耶娃表示，能源供應緊張將波及所有人，但影響具有不對稱性。她表示﹕「如果你處於衝突鄰近地區，受到的影響更嚴重，如果你是能源進口國，你會感到更痛苦。如果你幾乎沒有財政空間或根本沒有財政空間，如果沒有緩衝，那麼不僅你本身會承壓，你的企業和家庭也會承受更大壓力。」

她表示，各國央行必須「在關注通脹的同時，也要避免扼殺成長」 —— 這不同於2020年疫情導致的經濟下行，當時財政和貨幣政策在需求和供給同時受衝擊的背景下協同發力。

格奧爾基耶娃表示﹕「在應對這一衝擊時必須非常謹慎，這是一個非常微妙的時刻」。

在財政層面，各國政府尤其是高度依賴海灣能源的亞洲國家已宣布採取補貼或價格上限等措施，以緩解能源價格飆升。

格奧爾基耶娃警告稱，一些國家「採取的措施與其財政空間不相匹配」，但未點名具體國家。她還敦促各國避免實施關鍵大宗商品出口限制等措施，「因為這將使問題更加難以解決」。