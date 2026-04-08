渣打引LSE數據　指企業轉用人民幣進行營運資本融資　成本可降2%

渣打發佈人民幣國際化報告《流動的人民幣：企業跨境新動能報告》，顯示全球企業在貿易和供應鏈方面已經廣泛使用人民幣，但在融資和財資管理方面則有待進一步增長。報告調查全球19個行業近300家大型企業，發現亞洲貿易活動、供應鏈系統及資本市場的建設發展，為全球企業更廣泛地使用人民幣創造條件。倫敦證券交易所數據亦顯示，企業轉用人民幣進行營運資本融資，每年或可節省高達2%成本。



受訪企業中，23%收入及25%成本涉及人民幣敞口，但僅14%債務以人民幣計價，反映企業在營運敞口與融資策略之間旳人民幣使用存在落差。調查又顯示，24%業務涉及人民幣的企業，計劃未來三年增加在岸及離岸人民幣融資。

人民幣國際化已有進展

渣打中國開放及人民幣國際化團隊主管吳雅思表示，隨著中國《十五五》規劃強調拓展人民幣於國際貿易和投融資的使用，加上香港將人民幣業務資金安排總額度增至2,000億元，增強離岸流動性及便利貿易融資，配合「超級聯繫人」優勢，有望進一步推動人民幣國際化。

報告提到，人民幣國際化已經在多個領域取得顯著進展，現時人民幣跨境支付系統已連接124個國家和地區的1,500多家金融機構，交易量按年增長約43%，市場基建已日益完善。

此外，不同地區在人民幣使用模式上有所差異，在大中華及北亞地區，企業正逐步將人民幣的使用從結算擴展到融資和流動性管理；在東南亞，人民幣的使用在很大程度上受供應鏈推動；而在中東和部分非洲國家，人民幣的使用則主要集中在能源和基建項目領域；在歐洲和美洲，人民幣的使用則更多通過資本市場發行和有選擇的融資多元化實現。