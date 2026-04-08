東亞財管料布油未來續於80至100美元震盪　降恒指目標至29000點

東亞財富管理認為，要恢復原油供應至衝突前水平仍存難度，故預期布蘭特油價未來數周即使出現回調，但也可能維持於80至100美元的較高水平震盪。



東亞財富管理指，基本情景假設下，中東戰局可於未來4至6周緩和， 布蘭特油價回落至每桶90美元下方，恒指盈利預測亦從2,350元下調至2,300元，將未來1年預測市盈率由13.1倍降至12.6倍，因此將今年恒指目標從30800點，下調至29000點， 短期震盪屬吸納機會。

東亞財管第二季看好的板塊或主題包括人工智能（AI）雲平台、先進半導體、人形機器人、銅金礦、光伏及儲能設備、內地新型消費、內地保險、本港地產、本港交通運輸。

看好本地地產及收租股

東亞財管又指，自去年第四季以來，MSCI香港指數盈利預測上調幅度顯著，維持看好本地地產及收租股、本地交通運輸股、本地銀行等板塊的今年盈利表現。

至於悲觀情景假設下，中東戰局惡化/持續至第三季，布蘭特油價上升至每桶120美元並維持至第三季，東亞財管料恒指將跑輸A股，港股將面臨8%至10%下調幅度，因為美國陷入滯脹壓力加劇導致減息預期落空。同時將2026年財年恒指每股盈利由2,350元降至2,200元，預測市盈率由13.1倍降至11.1倍，目標價為24200點。短期避險板塊/主題則包括上游能源及油氣設備、油輪運輸、煤炭、新能源電力及儲能、新能源車、內地銀行、本地公用。