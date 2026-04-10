伊朗局勢｜亞開行警告︰衝突波及多個行業　區內經濟增長或放緩

亞洲開發銀行警告，即使未來數個月油價趨穩，中東衝突影響仍將波及多個行業，亞洲區經濟增長亦可能會放緩。亞開行發表最新一份《亞洲發展展望》報告指出，在基準情景下，即中東局勢會在短期內回穩，亞洲地區經濟增長預計會由去年的5.4%，放緩至今年的5.1%，而通脹率估計將從去年的3%升至今年的3.6%。



報告又補充，雖然戰爭對亞洲發展中國家的直接衝擊有限，但仍然較易受能源及其他大宗商品價格上漲的影響，這會加劇通脹並導致金融環境收緊。該行估計，如果中東衝突持續一年，今明兩年區內經濟增長率，或會減少約1.3個百分點。

料今年中國經濟增長放緩至4.6%

亞開行預計，作為亞洲最大的經濟體，中國今年經濟增速將從2025年的5%放緩至4.6%，明年則進一步降至4.5%，國內消費預計將繼續保持低迷。另外，受香港、日本、新加坡及台灣經濟放緩的影響，亞太發達經濟體的經濟增長將從去年的2.5%降至今年的2.2%。

亞開行首席經濟學家朴之水（Albert Park）表示，中東衝突及相關能源中斷持續很有可能超出預期，美伊停火協議看起來相當脆弱，相信市場亦預期難以持續，因此很難預測是否會實質性改善增長前景，認為目前政策重點應是在短期內遏制通脹和金融壓力，同時加快能源多元化和提升能效，以降低未來的脆弱性。