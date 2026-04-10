伊朗局勢｜IMF預告降全球經濟增長預測　若通脹持續升央行應加息

撰文：顧慧宇
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國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，中東戰爭的影響將於未來一段時間持續對全球經濟產生連鎖效應，各國應避免實施出口管制及價格管制。她又指，即使是最樂觀情境，即中東實現持久停火，也將下調全球經濟增長預測。

若通脹出現螺旋式上升　央行應果斷加息應對

IMF與世界銀行將於下星期舉行春季年會，屆時公布最新經濟展望，將涵蓋一系列情境，包括油氣價格更長時間維持高位。IMF年初預料，今年全球經濟增長3.3%。

圖為2026年1月23日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）出席瑞士達沃斯世界經濟論壇。（Reuters）

格奧爾基耶娃在會前的一次演講中表示，各國央行應維持關鍵利率不變，同時評估始於2月底美國和以色列對伊朗襲擊所引發的衝突造成的影響。她指出，即便是最樂觀的設想下，也免不了要下調增長預期，因為基礎設施的損壞、供應鏈的擾動、信心的喪失以及其他的「疤痕效應」。

她並表示，這場戰事導致全球原油每日供應減少13%，液化天然氣供應減少20%，引發供應衝擊，導致能源價格飆升，同時干擾供應鏈，有關衝擊已推高短期通脹預期，但長期通脹預期暫時未出現變化。她認為，如果通脹出現螺旋式上升，各國央行應果斷加息應對。

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