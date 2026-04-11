美3月CPI創近2年最大升幅　聯儲局傳聲筒︰一個月數據難說明太多

美國勞工部於周五（10日）公布數據，顯示美國3月消費者物價指數（CPI）為按年增長3.3%，創下自2024年5月以來的最大按年漲幅。



美國3月CPI為3.3%，高於2月的2.4%，按月增0.9%，則是創2022年6月以來最大升幅。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

聯儲局傳聲筒﹕當局冀能源價格下降

有「聯儲局傳聲筒」的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，美國3月核心CPI略低於預期。不過，一個月的數據並不能說明太多，又認為聯儲局希望看到能源價格下降（加上對關稅傳遞效應結束的更多信心），而且可能更多的能源影響（機票、運輸）還在前面。

至於紐約斯巴達資本證券首席市場經濟學家Peter Cardillo就美國3月CPI報告表示：「關鍵在於核心通脹，這一數據實際上略低於預期，而總體通脹則高於我們的預期，尤其是按年。因此，儘管目前這些數據並不過於令人擔憂，但它們尚未反映能源危機的全部影響。展望未來，通脹進一步上升顯然是可以預期的，但核心通脹率低於預期這一關鍵信號表明，能源價格最終將逐步傳導至整個體系，並在之後體現出來。但就目前來看，通脹仍處於高位且具有粘性。」

2026年3月5日，美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）的資料圖片（Reuters）

此外高盛資產管理的Alexandra Wilson-Elizondo表示，市場此前已為強勁通脹數據做好準備，因此今天與預期一致的數據略微帶來一些緩解。然而，這可能是未來一段時間內能看到的最佳總體通脹讀數，因為該數據可能只部分反映了伊朗衝突的全部影響，衝突一度將美國原油和汽油價格推高約70%。她補充稱：「聯儲局有空間保持耐心，而且也有充分理由這樣做。今天的數據為聯儲局爭取了時間，但真正的考驗仍在前方。」