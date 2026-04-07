摩通戴蒙：美國面臨戰爭通脹多項風險　將擲1.5萬億協助國家變強

撰文：聯合新聞網
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摩根大通（JP Morgan，俗稱小摩或摩通）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）在年度股東信中指出，多項逆風因素正浮現，包括全球衝突、通貨膨脹持續、私人市場動盪，以及所稱的「不良的銀行監管」。他也表示，在面臨地緣政治不確定性、經濟搖擺不定，以及人工智能（AI）帶來的顛覆性影響之際，美國應重新投入其核心價值。

戴蒙在6日公布的年度股東信中提到，地緣政治緊張是摩通面臨的主要風險，特別是烏克蘭與伊朗的戰事。伊朗戰爭對油價和大宗商品前景構成風險，「時間將證明」這場戰爭是否達到在該區域的短期和長期目標。

圖為2026年1月21日，摩根大通（JPMorgan Chase）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇 (WEF) 。（Reuters）

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信中也指出，美國貿易政策正促使「全球經濟關係重新調整」。戴蒙說，美國需要歐洲才能成功，但歐洲「正走在錯誤的道路上」，重申應「與全歐達成一項大而美的自由貿易協定」，換取經濟與軍事改革。

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關於AI，戴蒙認為，「整體來看，對AI的投資並非投機泡沫，反而將帶來重大效益，但目前仍無法預測AI相關產業中，最終的贏家與輸家」。

戴蒙將私募信貸列為未來潛在風險。他去年警告，一些浮出檯面的信貸損失，可能意味著體系中還潛藏更多「蟑螂」。近期倒閉與詐欺事件，加上對AI可能衝擊軟體公司的疑慮，持續打擊直接放款機構。他說：

整體而言，私募信貸通常缺乏透明度，對貸款也缺少嚴謹的估值『標記』，提高了市場預期環境惡化時、出現拋售的可能性。

對於不良的銀行監管，戴蒙表示，儘管2008年金融危機後實施的監管「確實帶來正面成效，但也創造出一個過度規範與監管、分散且遲緩的體系」。他特別點名資本與流動性要求的負面影響、聯儲局（Fed）壓力測試的現行設計，以及聯邦存保公司（FDIC）「處理不當」的流程問題。

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戴蒙在信中表示，美國即將迎來建國250周年，這是「重新致力於塑造這個偉大國家的價值，亦即自由、解放與機會的最佳時機」。他說，美國需要「變得更強」，以維持軍事和經濟實力，並說明摩通將投入逾1萬億美元，確保該目標得以實現。

這是摩通此前推出「美國夢倡議」和「安全與韌性倡議」後，因應重大政策議題的最新舉措。前者旨在拓展美國各地社群的經濟機會，後者承諾在未來十年投入1.5萬億美元、支持有助提升美國經濟安全與韌性的產業。

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