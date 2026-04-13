Nvidia供應商之一　PCB生產商勝宏科技今起招股　入場費約2.1萬元

從事印刷電路板生產﹑人工智能晶片生產商Nvidia（英偉達）的勝宏科技 （2476）從今日（13日）起至至周四（16日）中午招股。該公司計劃發行8,334.8萬股H股，其中一成於香港作公開發售，發售價將不超過每股209.88元，集資最多174.9億元，每手100股，一手入場費約21,199.7元，勝宏科技預期將於4月21日掛牌買賣，摩通、中信建投國際、廣發證券為聯席保薦人。



勝宏科技A股（深圳：300476）於上周五（10日）收市報289.77元（人民幣，下同），相當於332.31港元，市值2,528.4億元，勝宏科技H股最高招股價較A股折讓36.8%。

去年收入增8成

勝宏科技成立於2006年，是先進的人工智能及高性能計算印刷電路板（PCB）產品主要供應商，專注於高階高密度互連（HDI）、高多層印刷電路板（MLPCB）的研發、生產和銷售。核心應用涵蓋AI算力卡、服務器、AI服務器、數據中心交換機、通用基板等關鍵設備。

勝宏科技主要通過銷售單層及雙層PCB、MLPCB、HDI及FPC產品產生收入。去年勝宏科技錄得收入192.9億元，按年升79.8%，公司擁有人應佔年度溢利43.1億元，升273.5%。

勝宏科技引入CPE Rosewood、Janchor Fund、Yunfeng Capital的New Alternative和New Golden Future Limited、Deliante、大族數控 （3200） 的香港麥遜、摩根士丹利的MSIP、Foresight、HHLRA、Pinpoint、陽光人壽、貪玩（9890） 、博裕的Tropical Terrain Limited、涌容資產管理、惠州惠聯、HK Greenwoods、博時國際、Cloudview、信銀投資、大灣區共同家園投資的Mega Prime和Poly Platinum、Golden K2 Falcon、Infore Capital、Metazone、MY.Alpha、Ovata Capital、SR Wealth、Ruihua Investment、天弘基金、名創優品集團主席葉國富、奇點資產、光大理財、Jump Trading、魯花道生、Mirae Asset、盤京基金、WSOF、Black Dragon、華勤新加坡，認購金額合共近10億美元。

74%集資資金用於擴大內地產能

所得款項淨額用途中，74%用於擴展在中國內地的生產，包括購買智能製造設備並進一步將製造流程自動化，以進一步提高生產效率並擴大市場份額，當中7%資金會用於購買mSAP製造設備及其他機器的智能製造設備，以進一步多樣化產品組合，保持在先進PCB技術領域的競爭優勢，9%資金用於研發活動，通過專注於先進產品加強在廣泛領域的核心技術能力，餘下10%資金會用作營運資金及一般公司用途。