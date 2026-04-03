伊朗戰爭｜美媒：國泰悉尼飛倫敦經濟艙票價急升　部份日子貴155%

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息/】美國與以色列向伊朗發動的戰爭已超過1個月之際，對國際航空業的影響正逐漸浮現。據美媒報道，衝突爆發前，國泰航空從悉尼飛往倫敦的經濟艙機票價格約1,370美元（約10738港元）。如今，由於加徵燃油附加費，機票價格已超過2000美元（約15676港元），有些日子甚至超過3500美元（約27433港元），升幅高達155%。



據報道，在伊朗戰爭爆發前，全球航空業曾預測2026年獲利將達到破紀錄的410億美元（約3213億港元）。

惟隨着油價過去一個月急升，航空燃料價格翻了一倍有多，航空公司正面臨巨大壓力。

從新西蘭航空（Air New Zealand）到越南航空（Vietnam Airlines），多間航空公司已開始削減航班。

大韓航空（Korean Air）正啟動「緊急管理模式」以應對燃料供應短缺。

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand ‌Marcos）表示，停飛航班「極有可能」。

國泰航空早前宣布，於4月1日起調整客運燃油附加費，短途航班由290元加至389元，中程航班由541元加至725元，長途航班由1,164元加至1,560元，上調幅度均為34%。

2026年4月3日，國泰航空4月19日，從悉尼飛倫敦航班經濟艙價格，需要支付5249澳元（約3625美元/28413港元）。（國泰官網）

據國泰官網顯示，國泰航空4月19日，從悉尼飛倫敦航班價格，經濟艙票價需要支付5249澳元（約3625美元/約28413港元）。

據美媒報道，為了保障自身供應，中國已禁止出口航空燃油。

多彩貴州航空早前宣布計劃自4月5日起，將國內航線的燃油附加費提高五倍。

據匯豐銀行統計，今年上半年，燃油成本佔中國三間國營航空公司（中國國航、東航和南方航空）營運支出的35%至38%。

由於伊朗實際上封鎖了霍爾木茲海峽，亞洲地區對途經該海峽的石油和天然氣的依賴程度高於世界其他地區，因此亞洲國家面臨較大風險。

2024年8月7日，香港國際機場，圖為國泰航空（Cathay Pacific）的標誌。（Reuters）

因此，只要伊朗繼續牢牢控制霍爾木茲海峽，預計從亞洲到美國，全球燃油成本都會上漲，航空公司也會將這部分成本轉嫁給消費者。